Rolstoeltennisser Joachim Gérard stoot door naar finale op Roland Garros Redactie

08 oktober 2020

16u18 0 Roland Garros Joachim Gérard (ITF 4) heeft zich in Parijs geplaatst voor de finale van Roland Garros in het rolstoeltennis. Na de Australian Open van 2016 staat hij voor de tweede keer in de eindstrijd van een grandslamtoernooi.

De 31-jarige Brusselaar versloeg in de halve finales het Japanse eerste reekshoofd Shingo Kunieda (ITF 1) in drie sets met 7-5, 2-6 en 6-4. In de finale naamt Gérard het op tegen de Brit Alfie Hewett (ITF 3), die met 7-6 (7/5) en 7-5 te sterk was voor het Argentijnse tweede reekshoofd Gustavo Fernandez (ITF 2).

Later op de dag dubbelt Gérard nog met de Fransman Frédéric Cattaneo tegen het Britse duo Alfie Hewett/Gordon Reid. Gérard won de voorbije vijf jaar vier keer de Masters, maar een grandslamtoernooi heeft hij in het enkelspel nog niet op zijn palmares.