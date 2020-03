Roland Garros verschoven naar eind september tot ontzetting van de spelers: “Arrogant en egoïstisch. Ronduit gekkenwerk” Filip Dewulf

18 maart 2020

07u03 4 Tennis Sacrebleu! Roland Garros toonde gisteren dat het ook in het tennisuniversum ieder voor zich is nu de coronacrisis heel de kalender overhoop schopt. Het befaamde graveltoernooi besloot unilateraal de datum van eind mei naar eind september te verschuiven. "Een moedige beslissing", aldus de Franse voorzitter Bernard Giudicelli. De spelers wisten echter van niets: “Dit is gekkenwerk.”

Arbeiders sloten gisteren de poorten van Roland Garros in Parijs. Niet alleen verplicht vanwege de totale lockdown in Frankrijk, maar ook symbolisch. Het graveltoernooi aan de Porte d'Auteuil beseft dat een start op 24 mei niet haalbaar is en verschoof dan maar de datum. Tot verbazing van de gehele tennisgemeenschap - "Vind mij één tennisspeler die hiervan op de hoogte is", tweette Stan Wawrinka - pikten ze zonder verpinken de veertien dagen tussen 20 september en 4 oktober in. Hierdoor moeten toernooien op de kalender - Metz, Sint-Petersburg, Chengdu, Zhuhai en Sofia aan ATP-kant en Tokio, Seoel, Guangzhou en... Wuhan aan de WTA-kant - alsmede de Rod Laver Cup (in Boston) en ook enkele Davis Cup-wedstrijden - België speelt normaal gezien van 18 tot 20 september in Bolivia - simpelweg opkrassen.

We wilden niet dat dit een seizoen zou worden zonder toernooi op gravel Bernard Giudicelli

Bovendien zou de French Open amper één week na de US Open (start op 24 augustus, mannenfinale op 13 september) plaatsvinden - hoe werkt dat voor de kwalificatiespelers? - terwijl ook Wimbledon - de All England Club ging er gisteren nog vanuit dat ze nog steeds op 29 juni van start zullen gaan - en het olympisch tennistoernooi (25 juli) in datzelfde korte tijdslot zouden komen te zitten. Verrassend, is het minste wat je kan zeggen over deze eenzijdige beslissing. "Dit is ronduit gekkenwerk", gooide Vasek Pospisil, voorzitter van de ATP-spelersraad op sociale media. "Geen enkele communicatie met de ATP of de spelers. Dit is zeer egoïstisch. Zij tonen hier hun spierballen even, maar dit is gewoonweg arrogant. Wij hebben niets te zeggen in deze sport."

Tennissen tot in december?

Bij de Franse tennisfederatie zagen ze dat anders. "We wilden niet dat dit een seizoen zou worden zonder toernooi op gravel", aldus voorzitter Bernard Giudicelli die bevestigde dat hij enkele uren voor de aankondiging de ATP, WTA én twaalfvoudig winnaar Rafael Nadal op de hoogte had gebracht. "We hebben gekozen voor het belang van het toernooi. Dit was een moedige beslissing." Een noodzakelijke mogelijk ook, als je de situatie door een Franse bril bekijkt. Roland Garros investeerde maar liefst 350 miljoen euro in de uitbreiding en verfraaiing van de site en moest dit jaar profiteren van de installatie van een uitschuifbaar dak boven het court Philippe Chatrier, het plaatsen van lichten langs de banen - twee redenen waarom het toernooi eind september ook kan gehouden worden - en de volledige integratie van het nieuwe court Simonne Mathieu (vorig jaar reeds geopend).

Een annulering van het toernooi zou een flinke knauw aan dat afbetalingsplan geven - Roland Garros maakt jaarlijks zo'n 100 miljoen euro winst - terwijl er ook kapers op de kust (Indian Wells? Miami?) waren die hun toernooi eveneens naar eind september wilden verhuizen. Het laatste woord is nog niet gezegd over deze (aard)verschuiving - de ATP en WTA komen vandaag met een reactie, mogelijk dat het seizoen in november en december gewoon doorloopt - maar het toont nog maar eens de macht van de grandslamtoernooien aan. Zij hebben het meeste prijzengeld en het meeste prestige, waardoor spelers nooit zo'n evenement zullen tegenwerken of boycotten. De grandslamtoernooien bepalen dan ook de kalender. Net na het coronavirus evenwel.