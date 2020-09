Roland Garros stuurt vijf besmette kwalificatiespelers naar huis Redactie

20 september 2020

23u02

Bron: Belga 0 Roland Garros Vijf spelers zijn uit de kwalificatietabellen geschrapt van Roland Garros door de organisatie. Twee hebben positief getest op COVID-19, drie anderen kwamen in contact met een besmette trainer. De identiteit van de vijf spelers werd niet bekendgemaakt.

De directie van het toernooi heeft bevestigd dat twee kwalificatiespelers positief hebben getest op COVID-19 en drie anderen in contact zijn geweest een besmette trainer. Volgens de gezondheidsprotocollen van het toernooi zijn deze 5 spelers uit de wedstrijdtabellen geschrapt. Ze moeten zeven dagen in isolatie.

De kwalificaties voor de Parijse Grand Slam beginnen maandag en eindigen vrijdag. Onze landgenoten Kimmer Coppejans (ATP 160), Ruben Bemelmans (ATP 220) en Arthur De Greef (ATP 324) nemen daaraan deel bij de mannen.

Roland Garros werd in mei uitgesteld vanwege het coronavirus. Het graveltoernooi gaat nu uitzonderlijk door van 27 september tot 11 oktober. Er mogen maximaal 5.000 supporters komen kijken per dag. De US open werd deze maand zonder publiek gespeeld.

Ruben Bemelmans gaat gewoon van start, hij heeft negatief getest

Un grand bonjour de @rolandgarros 😉 Tested negative x2, so I'm allowed to play! 💪 #tennis #rolandgarros #largusbe #luxilonbelux #lottosports #tecnifibre pic.twitter.com/FsmYyXQt7j Ruben Bemelmans(@ rubenbemelmans) link