ROLAND GARROS. Siegemund en Kvitova gaan door naar kwartfinales Redactie

05 oktober 2020

13u47 0

Laura Siegemund zit voor het eerst bij laatste acht

De Duitse Laura Siegemund (WTA 66) heeft zich op Roland Garros voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de kwartfinales van een grandslamtoernooi. In de vierde ronde versloeg Siegemund de Spaanse Paula Badosa (WTA 87) met 7-5 en 6-2. Om door te stoten naar de halve finales, moet Siegemund voorbij de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 11). Die was met 6-2 en 6-4 te sterk voor de Chinese Shuai Zhang (WTA 39).

De 32-jarige Siegemund staat voor de vierde keer op de hoofdtabel in Parijs. Vorig jaar haalde ze met een tweede ronde haar beste resultaat tot dusver. In het dubbelspel won Siegemund vorige maand met Vera Zvonareva de titel op de US Open.

Petra Kvitova bereikt kwartfinales

Petra Kvitova (WTA 11) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op Roland Garros. De Tsjechische, het zevende reekshoofd, versloeg de Chinese Shuai Zhang (WTA 39) met 6-2 en 6-4. De 30-jarige Kvitova speelt in haar volgende wedstrijd tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA 66) of de Spaanse Paula Badosa (WTA 87). Het beste resultaat van Kvitova op Roland Garros is een halve finale in 2012. De Tsjechische heeft twee grandslamtitels op haar naam. Ze won Wimbledon in 2011 en 2014.