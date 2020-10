ROLAND GARROS. Siegemund en Kvitova gaan door naar kwartfinales, Tsitsipas en Rublev ook bij laatste acht Redactie

05 oktober 2020

Laura Siegemund zit voor het eerst bij laatste acht

De Duitse Laura Siegemund (WTA 66) heeft zich op Roland Garros voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de kwartfinales van een grandslamtoernooi. In de vierde ronde versloeg Siegemund de Spaanse Paula Badosa (WTA 87) met 7-5 en 6-2. Om door te stoten naar de halve finales, moet Siegemund voorbij de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 11). Die was met 6-2 en 6-4 te sterk voor de Chinese Shuai Zhang (WTA 39).

De 32-jarige Siegemund staat voor de vierde keer op de hoofdtabel in Parijs. Vorig jaar haalde ze met een tweede ronde haar beste resultaat tot dusver. In het dubbelspel won Siegemund vorige maand met Vera Zvonareva de titel op de US Open.

Petra Kvitova bereikt kwartfinales

Petra Kvitova (WTA 11) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op Roland Garros. De Tsjechische, het zevende reekshoofd, versloeg de Chinese Shuai Zhang (WTA 39) met 6-2 en 6-4. De 30-jarige Kvitova speelt in haar volgende wedstrijd tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA 66) of de Spaanse Paula Badosa (WTA 87). Het beste resultaat van Kvitova op Roland Garros is een halve finale in 2012. De Tsjechische heeft twee grandslamtitels op haar naam. Ze won Wimbledon in 2011 en 2014.

Andrey Rublev heeft ticket voor kwartfinale op zak

De Rus Andrey Rublev (ATP 12) heeft zich gekwalificeerd voor de kwartfinales van Roland Garros. Hij won in vier sets van de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 63). Na bijna vier uur tennis stond de 6-7 (4/7), 7-5, 6-4, 7-6 (7/3) eindstand op het scorebord. De 22-jarige Rublev doet met zijn plaats in de kwartfinale even goed als op de voorbije US Open. Op Roland Garros werd hij bij zijn enige eerdere deelname in 2017 al in de eerste ronde gewipt.

Tsitsipas haalt eerste kwartfinale in Parijs

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) staat in de kwartfinales van Roland Garros, een primeur voor de 22-jarige Griek. In de vierde ronde versloeg hij maandag de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 20) met 6-3, 7-6 (11/9) en 6-2. In de kwartfinale botst Tsitsipas, het vijfde reekshoofd, op de Rus Andrey Rublev (ATP 12). Die schakelde de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 63) uit in vier sets. Tsitsipas staat voor de vierde keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Vorig jaar ging hij er in de achtste finales uit tegen Stan Wawrinka. Zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi is een halve finale op de Australian Open van 2019.