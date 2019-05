ROLAND GARROS. Serena moeiteloos naar derde ronde - Osaka knokt zich voorbij Azarenka - Halep heeft drie sets nodig Redactie

30 mei 2019

21u11

Bron: Belga 0

Titelverdedigster Simona Halep heeft opnieuw drie sets nodig

Titelverdedigster Simona Halep heeft zich voor de derde ronde (1/16 finales) van Roland-Garros geplaatst. Dat verliep niet zonder slag of stoot. Nat als in de eerste ronde had de nummer drie van de wereld drie sets nodig. De 27-jarige Roemeense versloeg haar Poolse leeftijdsgenote Magda Linette (WTA-87) in twee uur en elf minuten met 6-4, 5-7 en 6-3.

Om een plaats in de achtste finales neemt Halep het op tegen de winnares van de partij tussen de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA-27) en de Servische Aleksandra Krunic (WTA-76). Dat duel werd donderdagavond bij 5-7, 7-5 en 6-6 wegens de invallende duisternis stopgezet. Vorig jaar bracht voormalig nummer een van de wereld Halep in Parijs een eerste Grand slam op haar palmares. Dat deed ze door de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA-7) met 3-6, 6-4 en 6-1 te verslaan.

Djokovic is maat te groot voor Zwitser Laaksonen

Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich vlot geplaatst voor de zestiende finales van Roland Garros. De Serviër versloeg in de tweede ronde de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 104) met 6-1, 6-4 en 6-3.

Zijn volgende tegenstander wordt de Italiaanse qualifier Salvatore Caruso (ATP 147). Die schakelde de Fransman Gilles Simon (ATP 33) uit met 6-1, 6-2 en 6-4.

De 32-jarige Djokovic hoopt Roland Garros voor de tweede keer op zijn erelijst te schrijven. In 2016 was hij, na drie verloren finales, de beste in Parijs. Vorig jaar ging ‘Nole’ er in de kwartfinales verrassend uit tegen de Italiaan Marco Cecchinato.

Als Djokovic het haalt, is het zijn vierde opeenvolgende grandslamtitel. Hij won vorig jaar immers Wimbledon en de US Open en begin dit jaar de Australian Open. In totaal heeft de Serviër vijftien grandslamzeges achter zijn naam.

Alexander Zverev mag naar derde ronde

Alexander Zverev (ATP 5) heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De Duitser zette op het Parijse gravel de Zweedse qualifier Elias Ymer (ATP 115) opzij met 6-1, 6-3 en 7-6 (7/3). Na 1 uur en 59 minuten zat de partij erop.

Om de achtste finales te halen, moet Zverev voorbij de Serviër Dusan Lajovic (ATP 35) of de Franse qualifier Benchetrit (ATP 273).

De 22-jarige Zverev bereikte vorig jaar, bij zijn derde deelname op de hoofdtabel, de kwartfinales in Parijs. Het is zijn beste resultaat tot dusver op een grandslamtoernooi.

Serena Williams heeft weinig moeite met Japanse qualifier Nara

Serena Williams (WTA 10) heeft de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Amerikaanse klopte op Court Philippe-Chatrier de Japanse qualifier Kurumi Nara (WTA 238) met 6-3 en 6-2.

In de zestiende finales speelt Williams tegen haar landgenote Sofia Kenin (WTA 35). Die hoefde door het forfait van de Canadese Bianca Andreescu (WTA 23) niet in actie te komen.

De 37-jarige Williams won Roland Garros al drie keer, in 2002, 2013 en 2015. Vorig jaar moest ze geblesseerd forfait geven voor haar achtste finale tegen Maria Sharapova.

De Amerikaanse mikt in Parijs op een 24e grandslamtitel (in het enkel), evenveel als recordhoudster Margaret Court.

Alison Van Uytvanck grijpt naast dubbelwedstrijd tegen Kirsten Flipkens

Alison Van Uytvanck heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Aan de zijde van de Luxemburgse Mandy Minella verloor ze in drie sets van de Russinnen Vitalia Diatchenko en Natela Dzalamidze. De partij op court vijf duurde 2 uur en 23 minuten. Van Uytvanck en Minella gingen onderuit met 5-7, 6-2 en 6-2.

Door de nederlaag komt er in de zestiende finales geen Belgisch duel tussen Van Uytvanck en Kirsten Flipkens. Die zette eerder met de Zweedse Johanna Larsson de Australiërs Monique Adamczak en Jessica Moore opzij. In het enkeltoernooi verloren Van Uytvanck (WTA 54) en Flipkens (WTA 64) allebei in de eerste ronde.

Osaka knokt zich voorbij Azarenka naar derde ronde

Naomi Osaka heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De Japanse nummer een van de wereld haalde het op het gravel in Parijs in drie sets van de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 43).

Osaka had op Court Suzanne-Lenglen 2 uur en 50 minuten nodig om Azarenka met 4-6, 7-5 en 6-3 uit te schakelen. In haar volgende wedstrijd neemt ze het op tegen de Griekse Maria Sakkari (WTA 30) of de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 42).

De 21-jarige Osaka staat voor de vierde keer op de hoofdtabel in Parijs. Bij haar debuut in 2016 en vorig jaar was de derde ronde het eindstadium. In 2017 moest ze al na een ronde inpakken. De Japanse is de laureate van de laatste twee grandslams (US Open 2018 en Australian Open 2019).

Victoria Azarenka heeft net als Osaka twee grandslamtitels op haar erelijst. In 2012 en 2013 won ze de Australian Open. In Parijs is een halve finale (2013) haar beste resultaat tot dusver.

Dominic Thiem, runner-up van 2018, heeft ticket voor derde ronde beet

De Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 4) heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. Het vierde reekshoofd zette op het Parijse gravel de Kazach Alexander Bublik (ATP 91) opzij met 6-3, 6-7 (6/8), 6-3 en 7-5.

In de zestiende finales wacht de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 47). Die zag de Brit Kyle Edmund (ATP 30) opgeven bij een 2-1 achterstand in de derde set. Cuevas had de eerste twee gewonnen met 7-6 (7/3) en 6-3.

Thiem, 25, haalde vorig jaar de finale aan de Porte d’Auteuil. Daarin bleek Rafael Nadal met 6-4, 6-3, 6-2 te sterk. Diezelfde Spanjaard klopte hem in 2017 in de halve finales. In 2016 hield Novak Djokovic de Oostenrijker uit de finale, nadat Thiem in de kwartfinales David Goffin had gewipt.

Flipkens stoot door in dubbelspel op Roland Garros

Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, met wie ze het vijftiende reekshoofd vormt, won ze op het gravel in Parijs van de Australiërs Monique Adamczak en Jessica Moore. Na 1 uur en 36 minuten stond de 6-2, 7-6 (7/2) eindstand op het bord van court 8.

In de tweede ronde (1/16e finales) wacht mogelijk een duel met Alison Van Uytvanck en de Luxemburgse Mandy Minella. Die moeten wel eerst voorbij Vitalia Diatchenko en Natela Dzalamidze. Dinsdag verloor Flipkens, nummer 64 van de wereld, in de eerste ronde van het enkelspel met 6-1 en 7-5 van de Puertoricaanse Monica Puig (WTA 59).

