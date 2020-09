ROLAND GARROS. Nederlandse Kiki Bertens in drie sets langs Oekraïense debutante - Ook Thiem ronde verder Redactie

28 september 2020

16u01

Bron: Belga 0 Roland Garros De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8) heeft zich maandag met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros. De nummer acht van de wereld had in het druilerige Parijs drie sets nodig om zich te ontdoen van de Oekraïense debutante Katarina Zavatska, de mondiale nummer 112: 2-6, 6-2 en 6-0.

Na het verlies van de eerste set liep Bertens in de tweede set snel uit naar een 4-1-voorsprong. Ze leverde bij die stand nog één keer haar servicegame in, maar stond in het restant geen game meer af. Na ruim twee uur maakte Bertens het af met een overtuigende servicegame, die ze besloot met een uit de lucht geslagen forehand.

Voor Bertens is het pas haar eerste overwinning sinds de coronapauze. In aanloop naar Roland Garros verloor ze in Rome en Straatsburg haar eerste wedstrijd. In Straatsburg gaf ze op met een achillespeesblessure, maar daar leek ze maandag op Court Suzanne Lenglen geen last van te hebben. De partij begon vanwege regen in Parijs bijna twee uur later dan gepland.

In de tweede ronde neemt Bertens het op tegen de Italiaanse Sara Errani, die Monica Puig uit Puerto Rico met 6-2 en 6-1 kansloos liet.

Kvitova mag naar tweede ronde

Ook de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 11) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde. In de openingsronde aan de Porte d’Auteuil haalde het zevende reekshoofd het zonder enig probleem van de Française Océane Dodin (WTA 118): 6-3 en 7-5 na een uur en twintig minuten. In de tweede ronde neemt de tweevoudige Wimbledon-laureate (2011 en 2014) het op tegen de winnares van het duel tussen de Spaanse Aliona Bolsova (WTA 97) en de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 94).

US Open-winnaar Thiem mag naar tweede ronde

Bij de mannen plaatste de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 3) zich ook voor de tweede ronde. De winnaar van de US Open ging in de eerste ronde vlot voorbij de Kroaat Marin Cilic (ATP 40): 6-4 en twee keer 6-3. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de Amerikaanse kwalificatiespeler Jack Sock (ATP 310), die het verrassend haalde van zijn landgenoot Reilly Opelka (ATP 36): twee keer 6-4 en 6-3.

De voorbije twee jaar was Thiem telkens verliezend finalist op het Parijse gravel, in de twee jaren voordien was hij er halvefinalist. In New York won hij medio september met de US Open zijn eerste grandslamtoernooi in zijn carrière. Sindsdien was hij niet meer in actie gekomen.