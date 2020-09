ROLAND GARROS. Eerste reekshoofd Halep kent geen moeite met nummer 72 - Zverev wint na uitputtingsslag Redactie

30 september 2020

19u27 0 Roland Garros De Roemeense Simona Halep, de nummer twee van de wereld in het vrouwentennis, heeft zich geplaatst voor de derde ronde (zestiende finales) op Roland Garros, het derde en meteen ook laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

De 29-jarige Halep, door de afwezigheid van titelverdedigster en nummer 1 Ashleigh Barty het eerste reekshoofd, klopte haar landgenote Irina-Camelia Begu (WTA 72) in twee sets: 6-3 en 6-4. De partij duurde één uur en 24 minuten.

Halep is bezig aan een ijzersterke reeks. Voor de coronabreak won ze in februari het toernooi van Dubai en in augustus hernam ze met een zege in Praag. De toernooien in Cincinnati en de US Open in de Verenigde Staten liet ze schieten om zich volledig te concentreren op het gravelseizoen. Eerder in september schreef ze ook het toernooi in Rome op haar naam.

De Roemeense won Roland Garros in 2018. In 2014 en 2017 bereikte ze in Parijs de finale. Vorig jaar sneuvelde Halep in de kwartfinales.

Zverev knokt zich na uitputtingsslag van vier uur naar derde ronde

Alexander Zverev (ATP 7), eerder deze maand nog verliezend finalist op de US Open, heeft zich met veel moeite geplaatst voor de derde ronde op Roland Garros. De 23-jarige Duitser, het zesde reekshoofd, versloeg de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 78) na vier uur tennis in vijf sets (2-6, 6-4, 7-6 (7/5), 4-6 en 6-4).

In de derde ronde treft Zverev de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 110), die eerder op de dag in zijn tweede ronde in vier sets (6-3, 6-2, 5-7 en 6-2) de maat nam van de Argentijn Juan Londero (ATP 69). Zverev geraakt in Parijs tot dusver nooit verder dan de kwartfinales, in 2018 en 2019.

