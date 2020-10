ROLAND GARROS. Bouchard uitgeschakeld - Flipkens ligt uit dubbeltoernooi - Thiem stoot vlot door bij de mannen Redactie

02 oktober 2020

17u43

Bron: Belga 0

Kirsten Flipkens ligt uit dubbeltoernooi

Kirsten Flipkens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het dubbelspel op Roland Garros. In de tweede ronde verloor ze aan de zijde van de Russische Anastasia Pavluychenkova van de Oekraïense Marta Kostyuk en Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich. Het werd 6-3, 4-6 en 6-2 na twee uur en acht minuten speeltijd.

In het enkeltoernooi werd Kirsten Flipkens (WTA 80) in de eerste ronde gewipt door de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 27).

Bouchard uitgeschakeld door Poolse Swiatek

Eugenie Bouchard (WTA 168) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van Roland Garros. De Canadese verloor in de derde ronde met 6-3 en 6-2 van de Poolse Iga Swiatek (WTA 54).

Bouchard haalde in haar topjaar 2014 de halve finales in Parijs, maar zakte daarna helemaal weg. Bij haar vier volgende deelnames strandde ze telkens in de eerste of tweede ronde. Dit jaar kreeg de 26-jarige Canadese een wildcard voor de hoofdtabel. Enkele weken geleden haalde ze in Istanboel nog de finale maar in Parijs eindigt het dus in de derde ronde.

De 19-jarige Swiatek haalt net als vorig jaar de achtste finales aan de Porte d’Auteuil. Toen verloor ze van Simona Halep. Ze botst mogelijk opnieuw op de Roemeense, nummer twee van de wereld en het eerste reekshoofd, als die de Amerikaanse youngster Amanda Anisimova (WTA 29) kan uitschakelen.

Mertens-killer Garcia tegen Svitolina

Niet Elise Mertens, wel Caroline Garcia speelt in de volgende ronde tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 5). Die versloeg vrijdag in de derde ronde de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 31) met 6-4 en 7-5. De 26-jarige Svitolina is het derde reekshoofd in Parijs. Zowel in 2017 als 2015 haalde ze op het Franse gravel de kwartfinales.

Dominic Thiem stoot vlot door naar achtste finales

Dominic Thiem (ATP 3) heeft zich probleemloos gekwalificeerd voor de achtste finales van Roland Garros. De 27-jarige Oostenrijker, winnaar van de US Open, haalde het in de derde ronde met 6-4, 6-3 en 6-1 van de Noor Casper Ruud (ATP 25). Thiem was de voorbije twee jaar verliezend finalist in Parijs (tegen Rafael Nadal). Hij neemt het voor een plaats in de kwartfinales op tegen de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 17) of de Fransman Hugo Gaston (ATP 239).