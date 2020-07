Roland Garros achter gesloten deuren? Niks daarvan: organisatie start volgende week met ticketverkoop YP

02 juli 2020

16u46

Bron: Belga 0 Roland Garros De organisatoren van Roland Garros zijn ondanks de coronacrisis niet van plan hun toernooi achter gesloten deuren te houden. Donderdag maakte de Franse Tennisfederatie (FFT), die het evenement in goede banen leidt, dat er vanaf 9 juli tickets worden verkocht aan de 'bevoorrechte partners', zijnde leden van clubs die bij de FFT zijn aangesloten. Een week later (vanaf 16 juli) kan het gewone publiek kaartjes kopen.

Voorts klinkt het dat de FFT in samenwerking met de overheid de gezondheidssituatie op de voet volgt. "Er is een protocol voorbereid dat erop gericht is de toeschouwers te beschermen die deze historische editie van Roland Garros zullen bijwonen.”

De organisatie plant uit veiligheidsoverwegingen maximaal 50 tot 60 procent van de normale capaciteit te laten innemen in de stadions. Dat betekent dat er dagelijks zo'n 20.000 toeschouwers zullen worden toegelaten. Voor de finales zullen er nog 10.000 tennisfans binnen mogen.

Roland Garros wordt gespeeld van 21 september tot 11 oktober. Het grandslamtoernooi op gravel in Parijs stond aanvankelijk van 18 mei tot 7 juni op het programma.