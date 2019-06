Regen opnieuw spelbreker: Djokovic en Thiem beslechten morgen halve finale Roland Garros JH

07 juni 2019

18u38 0 Roland Garros Voor de zoveelste keer is een wedstrijd op Roland Garros uitgesteld door het regenweer in Parijs. Novak Djokovic (ATP 1) en Dominic Thiem (ATP 4) konden de eerste twee sets nog wel uitspelen, maar in de derde set werd de wedstrijd definitief uitgesteld. Morgen om 12u zetten de twee hun halve finale verder.

Al in de eerste set moest de wedstrijd even stilgelegd worden. Andermaal was het de regen die voor problemen zorgde, maar de match kon toch verdergezet worden. Djokovic kende een erg moeilijk wedstrijdbegin, Thiem zat meteen in zijn ritme en zette de eerste set relatief makkelijk naar zijn hand met 6-2, waaronder vier ‘love games’ op rij.

In de tweede set vond Djokovic toch zijn ritme, de nummer één van de wereld kon voor het eerst twee opslagspelletjes op rij winnen. Bij een 2-3 stand voor de Serviër, moest de wedstrijd voor de tweede keer stilgelegd worden door de regen. Een kwartier later kwam Thiem goed uit de kleedkamer en maakte hij er meteen 3-3 van, maar nadien kwam de Duitser er niet meer aan te pas: Djokovic kon voor het eerst een breakpunt behalen en won de tweede set met 3-6.

We hadden opnieuw een match dus. In de derde set nam de wind nóg meer toe. Vooral Thiem had last van opwaaiend stof in de ogen. Het belette de Duitser niet om enkele sterke punten te scoren. Djokovic kon bij momenten niet meer dan de wedstrijd ondergaan terwijl Thiem het wedstrijdtempo dicteerde. De nummer vier van de wereld brak twee keer door de opslag van het nummer één door en behaalde zo een 3-1 voorsprong. Maar voor de derde keer gingen de hemelsluizen open, opnieuw gingen beide spelers de catacomben in. Deze keer was de onderbreking definitief. Morgenmiddag om 12 uur zetten Djokovic en Thiem hun halve finale verder. De winnaar van dit duel speelt de finale tegen Rafael Nadal (ATP 2)

