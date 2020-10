Rafael Nadal stopt revelatie Jannik Sinner en stoot door naar halve finales Roland Garros ABD

07 oktober 2020

06u44

Bron: Belga 0 Roland Garros 's Werelds nummer twee Rafael Nadal heeft zich afgelopen nacht voor de dertiende keer in zijn carrière voor de halve finales van Roland Garros geplaatst. In zijn honderdste wedstrijd op het Parijse gravel nam de 34-jarige Spanjaard in 2 uur en 49 minuten met 7-6 (7/4), 6-4 en 6-1 de maat van het Italiaanse talent Jannik Sinner (ATP-75).

Nadal kan fenomenale cijfers voorleggen op Roland-Garros. Hij won het gravelgrandslam liefst twaalf keer: in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019. Van zijn honderd wedstrijden won hij er 98. Alleen de Zweed Robin Söderling, in 2009 in de achtste finales, en de Serviër Novak Djokovic, in 2015 in de kwartfinales, slaagden erin de Spanjaard te verslaan op Roland-Garros. Nadal won er nu 292 sets en verloor er 27.

De 19-jarige Sinner stond voor het eerst in de kwartfinale van een Grand Slam. In de eerste ronde schakelde hij David Goffin (ATP-13) in drie sets uit en daarna imponeerde hij ook nog tegen de Fransman Benjamin Bozni (ATP-227), de Argentijn Federico Coria (ATP-99) en de Duitser Alexander Zverev (ATP-7).

Ook tegen Nadal ging hij voluit zijn kans. Nadat hij de Spanjaard in de eerste set tot een tiebreak gedwongen had, kwam hij in de tweede set 1-3 voor. Alleen in de derde set was hij geen partij meer voor de drievoudige titelverdediger.

Nadal neemt het om een nieuwe finaleplaats op tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-14). Die ging in een marathonpartij voorbij de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-3). Pas na 5 uur en 8 minuten trok de 28-jarige Argentijn met 7-6 (7/1), 5-7, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5) en 6-2 aan het langste eind.

