Poolse tienersensatie Swiatek wint zonder setverlies Roland Garros

10 oktober 2020

16u34 16 Roland Garros Tienersensatie Iga Swiatek heeft zonder setverlies Roland Garros gewonnen. De 19-jarige rekende in de finale af met Sofia Kenin: 6-4 en 6-1. Swiatek is meteen ook de eerste Poolse grandslamwinnares.

De 19-jarige Iga Swiatek (WTA 54) verloor nog geen enkele set op Roland Garros, toch werd de twee jaar oude Sofia Kenin (WTA 6) door haar ‘grandslamervaring’ als favoriete naar voren geschoven. Die laatste won eerder dit jaar de Australian Open en was gebrand op een eerste triomf in Parijs.

Swiatek liet de voorbije twee weken een verpletterende indruk na. Ook vandaag, in de jongste grandslamfinale sinds de Australian Open 2008 (toen twee 20-jarigen, Maria Sharapova en Ana Ivanovic, tegenover elkaar stonden), nam ze een indrukwekkende start. De Poolse ging meteen door de opslag van Kenin en liep in een mum van tijd uit naar een 3-0-voorsprong.

Op naar een eenvoudige setwinst? Neen. De motor begon prompt te sputteren bij de toernooirevelatie. Kenin profiteerde, won drie spelletjes op rij en hing zo de bordjes weer gelijk: 3-3. De frustratie groeide bij Swiatek, voor het eerst liep niet álles van een leien dakje op deze Roland Garros.

Kenin rook bloed, maar Swiatek toonde vechtlust. De Poolse forceerde zelfs een nieuwe break, waarna ze mocht serveren voor de set. Daarin kreeg ze een setpunt, maar de Amerikaanse werkte die weg. Geen probleem, want vervolgens was het wél prijs. Kenin leverde andermaal haar service in, waardoor Swiatek de eerste set in de wacht sleepte: 6-4.

Sprookje krijgt happy end

Meteen twee breaks langs beide kanten in de tweede set. Bij een 2-1-achterstand riep Kenin de fysiotherapeut bij zich - haar bovenbeen werd stevig ingetapet. De medische time-out haalde Swiatek niet uit haar concentratie. Integendeel. De Poolse ging opnieuw door de opslag van haar opponente: 4-1.

Kenin had geen antwoord meer in huis. Swiatek denderde voort, gaf geen spelletje meer weg en pakte zo ook de tweede en laatste set: 6-1. Game, set, match. Roland Garros winnen, zonder setverlies. Faut le faire. De eerste Poolse grandslamwinnares heet Iga Swiatek.