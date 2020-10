Poolse Iga Swiatek rekent af met Podoroska en plaatst zich voor finale van Roland Garros Redactie

08 oktober 2020

16u33 0 Roland Garros De Poolse toernooirevelatie Iga Swiatek (WTA 54) heeft zich geplaatst voor de finale van Roland Garros, het derde en meteen ook laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

De 19-jarige Swiatek klopte in de halve finales de 23-jarige Argentijnse kwalificatiespeelster Nadia Podoroska (WTA 131) in twee sets: 6-2 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 12 minuten. Swiatek maakte vorig jaar haar debuut op de hoofdtabel in Parijs. Toen schopte ze het tot in de vierde ronde. Het wordt haar eerste grandslamfinale uit haar loopbaan.

Podoroska stond voor het eerst op de hoofdtabel in Parijs. De kwalificatiespeelster was in de eerste ronde met 6-2 en 6-1 veel te sterk voor Greet Minnen (WTA 110). In de andere halve eindstrijd bikkelen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 6) en Tsjechische Petra Kvitova (WTA 11) om een finaleplaats.