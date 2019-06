Piepjonge Anisimova houdt titelverdedigster Halep uit halve finales Roland Garros GVS

06 juni 2019

13u26

Bron: Belga 0 Roland Garros Simona Halep (WTA 3) zal zichzelf niet opvolgen als winnares van Roland Garros. De Roemeense verloor in de kwartfinale van het Amerikaanse toptalent Amanda Anisimova (WTA 51).

Na 1 uur en 8 minuten stond de 6-2, 6-4-eindstand op het bord van Court Philippe-Chatrier. Anisimova is pas zeventien en neemt nog maar voor de tweede keer deel aan Roland Garros. In 2017 verloor ze bij haar debuut in Parijs in de openingsronde van de Japanse Kurumi Nara. Eerder dit seizoen deed de jonge Amerikaanse al van zich spreken door op de Australian Open de achtste finales te halen. In april won ze haar eerste WTA-toernooi in Bogota (net als in Parijs op gravel).

Simona Halep (27) won vorig jaar aan de Porte d'Auteuil haar eerste, en tot dusver enige, grandslamtitel. Ze was ook al twee keer verliezend finaliste, in 2014 en 2017.

Anisimova neemt het in de halve finales op tegen de Australische Ashleigh Barty (WTA 8). Die versloeg de Amerikaanse Madison Keys (WTA 14) met 6-3 en 7-5.

Barty staat voor het eerst in de halve finales

In de andere halve eindstrijd in Parijs neemt de Britse Johanna Konta (WTA 26) het op tegen de negentienjarige Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 38).

De 23-jarige Barty haalde begin dit seizoen ook al de kwartfinales op de Australian Open. In de halve finales van een grandslamtoernooi was ze in het enkelspel nog nooit geraakt. In het dubbel verloor de Australische in 2017 de finale op Roland Garros. Barty won dit seizoen al het prestigieuze WTA-toernooi in Miami. Eerder won ze ook al de toernooien in Kuala Lumpur, Nottingham en Zhuhai.