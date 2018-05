Pas gisteren hoorde Argentijn dat hij toch nog mocht spelen op Roland Garros. Het vervolg is goed voor een sprookjesboek (en al zeker 77.000 euro erbij op de rekening) Hans Op de Beeck

28 mei 2018

16u43 0 Roland Garros Het mooiste verhaal op Roland Garros vandaag werd ongetwijfeld geschreven door Marco Trungelliti. Als was het de eerste episode van een Netflix-hitserie, zorgde hij voor voorlopig de sensatie aan de Porte d'Auteil.

Nadat Trungelliti donderdag sneuvelde in de laatste kwalificatieronde, vertoefde de Italiaan alweer in zijn thuisbasis in Barcelona. Tot hij gisteren vernam dat hij als 'lucky loser' in aanmerking kwam om de gekwetste Australiër Nick Kyrgios te vervangen. Samen met zijn moeder Susi, grootmoeder Dafne en broer Andre, die net op vakantie waren in Barcelona, sprong Marco stante pede de auto in. Om de negen uur lange tocht van 1.035 kilometer van Barcelona naar Parijs net voor middernacht af te ronden. Waarna het nog afwachten was of hij wel daadwerkelijk de court op mocht. Kyrgios was al de achtste speler uit de hoofdtabel die zich afmeldde, zodat er een resem 'lucky losers' in aanmerking kwamen om toch nog op de hoofdtabel te staan. En zo gebeurde het dat Trungelliti, het nummer 190 van de wereld, pas 21 minuten voor de start van de match officieel aangekondigd werd als tegenstander van Bernard Tomic. (lees hieronder verder)

Trunge camino a Paris. pic.twitter.com/OcPYORBbFs FueBuena(@ FueBuena) link

Sigue en viaje Trunge. Con una sonrisa acorde a la situación. pic.twitter.com/4vm8aWZ5U8 FueBuena(@ FueBuena) link

Marco Trungelliti arriving at @rolandgarros holding his Gran’s hand & helping her up the steps. What a gentleman! #RG18 pic.twitter.com/zJdXvsS9or Doug Greenwood(@ GreenwoodDoug) link

De Australiër, tegenwoordig gecoacht door zijn vader John Tomic, begon met de nodige égards en liet Trungelliti wachten. Om zich dan toch nonchalant aan te melden op court 9. En in een Argentijnse hinderlaag te lopen. Trungelliti pakte uit met 16 aces, 68 winners (waarvan menige dodelijke dropshots waren) en vijf service-breaks. Bij het eerste wedstrijdpunt speelden de zenuwen de Argentijn nog parten, maar bij nummer twee pakte hij uit met een ace in de backhandhoek van Tomic: 6-4, 5-7, 6-4 en 6-4. Het geschreeuw vanuit het publiek dat volgde, sprak boekdelen. Trungelliti mag alvast minstens 90.000 Amerikaanse dollar (omgerekend een goeie 77.000 euro) op zijn rekening bijschrijven, Tomic een nieuwe afgang. Dat was 20.000 dollar meer geweest voor Trungelliti, mocht het niet zijn dat volgens de nieuwe regels spelers die zich ná de loting gekwetst afmelden, nog de helft van hun verliezerscheque uitbetaald krijgen. Zo wil de Internationale Tennisfederatie (ITF) verhinderen dat half gekwetste spelers er tijdens de match snel de brui aan geven. En de 'lucky losers' meer kans hebben om opgeviste te worden. Trungelliti (28) speelt in de tweede ronde tegen de Italiaan Marco Cecchinato. Het sprookje hoeft dus nog geen einde te kennen.

Tomic van zijn kant had er zeven opeenvolgende zeges op gravel opzitten en was daarmee opgeklommen tot ATP 178 na een desastreus jaar. Op Wimbledon 2017 had hij zich onmogelijk gemaakt, toen de Queenslander na verlies tegen Zverev stelde dat hij zichzelf verveeld had op de court. Dat leverde hem veel kritiek op, waarop de criticasters antwoordde dat zij alleen maar kunnen dromen van z'n door tennis al vergaarde fortuin. Tomic kon daarna geen match meer winnen en sukkelde in een depressie, die hem ook trof tijdens zijn deelname aan de Australische versie van 'I'm A Celebrity Get Me Out Of Here'. In de outback 'down under' hield hij het al na drie dagen voor bekeken. Nu komt hij stilaan weer boven water, zeker met het grasseizoen -zijn favoriete ondergrond- in zicht. Maar vandaag vertrok hij alweer met de staart tussen de benen. Tot jolijt van Trungelliti en diens grootmoeder Dafne.