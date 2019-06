Organisatie Roland Garros benadeelt vrouwen volgens WTA: “Dit is een schande” DMM

07 juni 2019

09u52

Bron: Belga 0 Roland Garros Het besluit om de twee halve finales bij de vrouwen op Roland Garros niet op Court Philippe-Chatrier te laten spelen, is slecht gevallen bij de WTA. “Oneerlijk en onfatsoenlijk tegenover het vrouwentennis”, noemde WTA-baas Steve Simon de verplaatsing van de twee partijen naar de minder belangrijke stadions Suzanne-Lenglen en Simonne-Mathieu.

De regen heeft het speelschema van de Franse Open in Parijs danig verstoord. Op woensdag kon helemaal niet worden getennist. Het leidde tot een aanpassing voor de halve finales, waarbij de toernooileiding ervoor koos alleen de mannen te laten optreden op het centre court Philippe-Chatrier. “Ongetwijfeld heeft de regen het speelschema beïnvloed, maar deze vier vrouwen hebben zo geweldig gespeeld en hebben het volste recht ook te spelen op het grootste podium. Het is bijzonder teleurstellend dat zij naar de mindere banen zijn verwezen”, aldus Stevens. De Franse oud-topspeelster Amélie Mauresmo viel de WTA bij. “Dit is een schande”, zei ze.

Alle vier halve finales van Roland Garros zijn vandaag geprogrammeerd: Johanna Konta en Marketa Vondrousova spelen op Simonne-Mathieu. Ashleigh Barty en Amanda Anisimova treffen elkaar op Suzanne-Lenglen. Centre court Philippe-Chatrier, met plaats voor 15.000 toeschouwers, is gereserveerd voor de kraker tussen elfvoudig kampioen Rafael Nadal en Roger Federer én voor de ontmoeting tussen Novak Djokovic en Dominic Thiem.

Toernooidirecteur Guy Forget is bang dat de verwachte regen nog meer vertraging zal opleveren. Het zou tot gevolg kunnen hebben dat de vrouwen hun finale op zondag moeten spelen en de mannen op maandag. “Dat hopen we natuurlijk niet, maar een andere keus hebben we niet.”

Vrijdag komen, als de weergoden het toelaten, ook Elise Mertens en Kirsten Flipkens in actie in hun halve finales in het vrouwen dubbel. Mertens speelt op Suzanne-Lenglen na Barty-Anisimova, een match die om 11 uur begint. Flipkens treedt aan op court 1 na een duel uit het Legendentoernooi voor mannen.