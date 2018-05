Opnieuw niet naar ronde 3 in Parijs: Flipkens ondergaat wet van de sterkste tegen Kasatkina XC

30 mei 2018

21u30 1 Roland Garros Kirsten Flipkens (WTA 65) heeft niet voor een stunt kunnen zorgen op Roland Garros. Onze landgenote moest in de tweede ronde haar meerdere erkennen in de Russische Daria Kasatkina (WTA 14). Het verdict: 6-3 en 6-3.

Vooraf geraakte Flipkens nooit eerder voorbij de tweede ronde in Parijs. En de kans dat ze het dit jaar wél zou flikken, was eerder klein. Tegenstandster was namelijk de Russische Daria Kasatkina, het nummer veertien van de wereld. Lastige opdracht.

Al snel werd duidelijk dat een stunt bijzonder moeilijk ging worden. Flipkens moest reeds bij het eerste spelletje haar service inleveren. Een mentale tik? Neen. Meteen erna forceerde ook de Antwerpse een break: 1-1. Knap.

Kasatkina te sterk

Vervolgens hielden beide speelsters elkaar in evenwicht. Maar toen Kasatkina een versnelling hoger schakelde, had 'Flipper' geen antwoord in huis. De Russische staat dan ook niet zomaar een stuk hoger op de WTA-ranking. Kasatkina gaf haar voorsprong niet meer uit handen en stoomde door naar 6-3-setwinst.

Ook in het tweede bedrijf nam Kasatkina de bovenhand. Het nummer veertien van de wereld ging door op haar elan en liep in een mum van tijd uit tot 3-0. Onze landgenote spartelde nog even tegen, maar moest zich neerleggen bij het meesterschap van haar opponente. Kasatkina gunde Flipkens in de tweede set uiteindelijk drie spelletjes: 6-3. Game, set, match.