Op naar nummer 13: gravelkoning Nadal staat in finale Roland Garros na winst tegen kranige Schwartzman GVS

09 oktober 2020

18u12 0 Roland Garros Op naar nummer 13. Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de finale van Roland Garros. Diego Schwartzman (ATP 14) deed wat hij kon en maakte het Nadal soms knap lastig, maar dit is hét terrein van de Spanjaard: 3-6, 3-6 en 6-7.

In Rome zorgde Schwartzman nog voor de verrassing, maar één maand later kon de kleine Argentijn gravelkoning Rafael Nadal niet van een nieuwe Roland Garros-finale houden. Schwartzman verkocht zijn huid duur - het openingsgame van liefst een vol kwartier op de service van Nadal zette de toon -, maar op de beslissende momenten toonde de Spanjaard zich iets koelbloediger, of gewoonweg beter: dit is zíjn terrein.

Na een break en re-break zorgde Nadal in set één bij 1-2 voor een eerste kloof, na één uur en zes minuten stond de 3-6 op het bord. Het aantal winners van Nadal sprak boekdelen: hij leverde zestien stuks af. Schwartzman had er amper zes.

Dezelfde stand in set 2. Opnieuw kwam het eerst verschil bij een 1-2, op het einde van de set ging Nadal nogmaals door de opslag van Schwartzman - die bleef strijden en soms heerlijke punten maakte, maar de wet van de sterkste moest ondergaan.

Geen ommekeer

In de derde set leek Nadal met opnieuw een vroege break snel de wedstrijd te beslissen, maar plots kwam er toch slijtage op het spel. De start van een golf aan breaks - tot 4-4. Beide heren joegen nadien het niveau weer de hoogte in en hielden hun opslagspel. 6-6. Een tiebreak zou beslissen of er nog een vierde set kwam.

Het antwoord: neen. Opnieuw: hoe hard Schwartzman ook vocht. “Het zit me vandaag ook niet mee”, riep de Argentijn. Soms viel het dubbeltje inderdaad net niet langs zijn kant. Nadal startte ook nog eens verschroeiend in die tiebreak, het stond snel 3-0. Het geloof was helemaal weg bij Schwartzman: 6-7 (0/7), winst voor ‘Rafa’.

In de finale ontmoet Nadal ofwel nummer één Novak Djokovic, ofwel Stéfanos Tsitsipás, het nummer zes van de wereld. Zij spelen hun match vanavond nog.

Nummer 13?

Nadal kan fenomenale cijfers voorleggen op Roland Garros. Hij won het gravelgrandslam dus liefst twaalf keer: in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019. Van zijn 101 wedstrijden won hij er 99. Alleen Robin Söderling, in 2009 in de achtste finales, en Djokovic, in 2015 in de kwartfinales, slaagden erin de Spanjaard te kloppen in de Franse hoofdstad.