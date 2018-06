Onze tennisexpert Filip Dewulf over vrouwenfinale Roland Garros: "Winst Halep is zegen voor damestennis" Filip Dewulf

09 juni 2018

18u24 0 Roland Garros Tien jaar na haar juniorentitel in Parijs en 40 jaar nadat haar manager Virginia Ruzici de laatste Roemeense winnares werd op Roland Garros, greep Simona Halep meer dan verdiend haar allereerste grandslamkroon. Een zegen voor het damestennis. We leggen het even uit.

Talent, karakter, geloof en werkijver. Ziedaar de pijlers waarop Simona Halep haar carrière bouwde. Een voorbeeld voor elke belofte. Ondanks dat ze niet uit het rijkste tennisland komt, ondanks dat ze maar 1m68 meet en ondanks dat haar eerste passen op haar profcircuit haar noopten tot een ingrijpende beslissing, bleef het meisje uit Constanta het doorzettingsvermogen tonen om haar droom na te streven. Ook toen ze haar eerste grandslamfinale, vier jaar geleden in Parijs, net zag verloren gaan tegen Maria Sharapova. Ook toen ze vorig seizoen opnieuw een uitgelezen kans zag teloorgaan – in de finale stond Halep 3-0 in de derde set voor tegen Jelena Ostapenko – en meer en meer scepsis rond haar mentale weerbaarheid ontstond. Vooral ook omdat ze begin dit jaar als nummer een van de wereld de finale van de Australian Open verloor, tegen de ook achter haar eerste titel jagende Caroline Wozniacki, en de druk dus onwaarschijnlijk groot moet geweest zijn bij aanvang van deze French Open.

Maar Halep toonde al langer dat ze een bijtertje is. Op haar negentiende besliste ze over te gaan tot een borstverkleining omdat haar lichaam een succesvolle carrière in de weg stond. Bovendien trachtte ze ook te leren uit elke nederlaag en bouwde ze zo aan haar tennispuzzel. Niet vergeten dat Halep door haar kleine gestalte en haar redelijk technisch tennis – Justine Henin was haar idool bij de jeugd – niet echt paste in het moderne circuitplaatje dat gedomineerd werd door hardhitters als de zusjes Williams, Kvitova of Muguruza. Samen met een sterkere geest werkte ze echter ook aan haar lichaam. En net als Henin in haar tijd werd Halep ook atletischer waardoor ze tegelijkertijd qua power kon wedijveren met de krachtpatsers van het circuit maar tegelijkertijd met haar bovenmatige techniek, haar tactisch inzicht en haar beweeglijkheid een meerwaarde op de baan kon brengen.

Tien jaar na haar winst in het juniorentornooi behaalde Simona Halep haar eerste grandslamtitel. Dat ze op haar 26ste tot volle wasdom, zowel mentaal, lichamelijk als tennistiek, is gekomen voorspelt veel goeds voor haar toekomst. Het is vooral ook een belangrijk signaal voor het damestennis dat de laatste jaren een beetje te veel leed onder een gebrek aan creativiteit en inventiviteit waarbij het tentoongespreide spierballengerol op de tennisbaan niet direct een inspiratiebron was voor de opkomende talenten. Met Halep hebben nu ook de meer technische meisjes een voorbeeld om naar te streven. De Roemeense Justine Henin lijkt ontbolsterd. Met een finale tussen Halep en de zeer intelligent en makkelijk tennissende Sloane Stephens (25) lijkt er nu ook een beetje standvastigheid aan de top te komen. Stephens won de U.S.Open negen maanden geleden, terwijl Halep eerder dit jaar in de finale van de Australian Open stond. Henin vroeg vorige week nog naar dames die constant konden presteren om zo een zekere hiërarchie te creëren en misschien zelfs de coryfeeën Williams en Sharapova naar de uitgang te begeleiden. Hoera voor Halep dus. Mogen we het in de toekomst nog veel herhalen.