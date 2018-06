Ondanks eerste setverlies op Roland Garros sinds 2015 weet Nadal zich alsnog te plaatsen voor halve finale MDB

07 juni 2018

13u57

Bron: Belga 0 Roland Garros Rafael Nadal is er dan toch in geslaagd om Diego Schwartzman uit het toernooi te meppen. In de kwartfinale moest de Spanjaard na 37 opeenvolgende winnende sets nog eens een set inleveren. Gisteren werd de partij echter onderbroken door de regen zodat Nadal vandaag de klus toch kon klaren. Het werd uiteindelijk 4-6, 6-3, 6-3 en 6-2.

Het Spaanse nummer één van de wereld versloeg de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 12) na 3 uur en 42 minuten. gisterenavond werd de partij door regenbuien stopgezet bij 4-6, 5-3. Bij de herneming vandaag stond er geen maat op Nadal. Schwartzman, die Nadals reeks van 37 gewonnen sets op rij in Parijs beëindigde, kwam niet meer in de buurt van setwinst.

Bij de laatste vier staat Nadal tegenover de winnaar van het duel tussen de Kroaat Marin Cilic (ATP 4) en de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 6).

De 32-jarige Nadal mikt op een elfde eindzege op Roland Garros. Hij won het toernooi tussen 2005 en 2014 elk jaar, behalve in 2009 toen hij in de vierde ronde van de Zweed Robin Söderling verloor. Ook vorig jaar was de Spanjaard de beste op het Parijse gravel.