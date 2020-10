Novak Djokovic rekent in vijf sets af met Tsitsipas en vervoegt Nadal in finale Roland Garros ABD

09 oktober 2020

22u33 0 Roland Garros Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van Roland Garros. ‘s Werelds nummer één rekende in de halve finale af met Stéfanos Tsitsipas (ATP 6) in vijf sets: 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 en 6-1. Zondag volgt de finale tegen gravelkoning Nadal.

Tegen Tsitsipas leek Djokovic aanvankelijk op weg naar een vrij eenvoudige zege. Op het einde van de derde set krijg hij zelfs een matchpoint, maar een strijdvaardige Tsitsipas liet zich niet kennen. De Griek herstelde zijn slechte start en dwong een vijfsetter af. In die beslissende set was Djokovic tegen de vermoeide Tsitsipas weer superieur.

De 33-jarige Serviër heeft al zeventien Grand Slams op zijn palmares, maar Roland Garros won hij nog maar één keer: in 2016. Drie keer was hij verliezend finalist, waarvan twee keer tegen Rafael Nadal. Vorig jaar moest hij vrede nemen met een plek in de halve finales, waarin hij verloor tegen de Oostenrijker Dominic Thiem.

Nadal kan vooral op Roland Garros fenomenale cijfers voorleggen. Hij won het gravelgrandslam liefst twaalf keer: in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019. Van zijn 101 wedstrijden won hij er 99. Alleen de Zweed Robin Söderling, in 2009 in de achtste finales, en Djokovic, in 2015 in de kwartfinales, slaagden erin de Spanjaard te verslaan op Roland Garros. Nadal won er nu 295 sets en verloor er slechts 27.

In de onderlinge duels leidt Djokovic met 29-26. Nadal was op gravel met 17-7 wel de sterkste. Het laatste duel op Roland Garros tussen beide spelers werd gewonnen door de Serviër. De Spanjaard won de vorige zes onderlinge wedstrijden in Parijs.

Lees ook:

Op naar nummer 13: gravelkoning Nadal staat in finale Roland Garros na winst tegen kranige Schwartzman