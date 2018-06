Nadal stoomt door naar achtste finales in Parijs - Sharapova makkelijk voorbij Pliskova XC

Nadal stoomt door naar achtste finales

's Werelds nummer een Rafael Nadal zet zijn jacht op een elfde titel op Roland Garros ongestoord verder. In de derde ronde versloeg de Spanjaard de Fransman Richard Gasquet (ATP 32) eenvoudig in drie sets: 6-3, 6-2 en 6-2. De wedstrijd duurde twee uur.

Nadal realiseerde vorig jaar "La Decima" op het Parijse gravel. De Spaanse gravelkoning won Roland Garros tussen 2005 en 2008 en tussen 2010 en 2014. Vorig jaar benadrukte hij nog eens zijn meesterschap door het hele grandslamtoernooi geen enkele set te verliezen. Voorlopig heeft de 31-jarige Nadal ook dit jaar nog geen enkele set prijsgegeven in Parijs.

In de achtste finales neemt Nadal het op tegen de Duitser Maximilian Marterer (ATP 70). De 22-jarige Duitser versloeg in zijn derde ronde de Est Jurgen Zopp (ATP 136), die in de tweede ronde onze landgenoot Ruben Bemelmans nog had uitgeschakeld. Marterer won in drie sets met 6-2, 6-1 en 6-4. Het wordt pas de eerste ontmoeting tussen Nadal en Marterer.

Sharapova makkelijk voorbij Pliskova

Maria Sharapova (WTA 30) heeft zich geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros. De Russin versloeg in de derde ronde de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 6) in twee sets met 6-2 en 6-1. De wedstrijd duurde amper 59 minuten.

De 31-jarige Sharapova treedt voor het eerst sinds 2015 aan op Roland Garros. In 2016 zat de Russin een dopingschorsing uit en vorig jaar kreeg Sharapova, toen weggezakt op de WTA-ranking, geen wildcard voor het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. In 2012 en 2014 pakte Sharapova de eindzege op het Parijse gravel.

Pliskova zal een heel aantal punten verliezen op de WTA-ranking, aangezien ze vorig jaar nog de halve finales haalde op Roland Garros. De 26-jarige Tsjechische verloor toen van de Roemeense nummer een van de wereld Simona Halep. Dat was wel meteen het beste resultaat van Pliskova in Parijs.

In de achtste finales neemt Sharapova het op tegen de winnares van het duel tussen de Duitse Julia Görges (WTA 11) en de Amerikaanse Serena Williams (WTA 451), die Roland Garros al won in 2002, 2013 en 2015 en vorig jaar nog de finale verloor tegen de Spaanse Garbine Muguruza.

Muguruza dendert voort in Parijs

Garbine Muguruza (WTA 3) heeft zich eenvoudig geplaatst voor de vierde ronde van Roland Garros. In de derde ronde versloeg het Spaanse derde reekshoofd de Australische Samantha Stosur (WTA 90) in twee sets: 6-0 en 6-2.

Muguruza won Roland Garros in 2016. Stosur, in 2010 verliezend finaliste op het Parijse gravel, schakelde in de eerste ronde Yanina Wickmayer (WTA 105) uit.

Muguruza treft in de volgende ronde Lesia Tsurenko (WTA 39). De Oekraïense won met 6-2 en 6-4 van de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 18).

Petra Kvitova struikelt over Anett Kontaveit

De Estse Anett Kontaveit (WTA 24) heeft zich ten koste van Petra Kvitova (WTA 8) geplaatst voor de vierde ronde van Roland Garros.

Het Tsjechische achtste reekshoofd, tweevoudig Wimbledonkampioene (2011 en 2014), ging in de derde ronde na twee tiebreaks onderuit tegen Kontaveit: 7-6 (8/6) en 7-6 (7/4). De Estse staat voor het eerst in de achtste finales op het Parijse gravel. Voor Kvitova komt er een einde aan een reeks van dertien opeenvolgende zeges.

Om een plaats in de kwartfinales neemt Kontaveit het op tegen het Amerikaanse tiende reekshoofd Sloane Stephens (WTA 10). De winnares van de US Open 2017, die haar beste resultaat op Roland Garros evenaart, versloeg de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 57) met 4-6, 6-1 en 8-6.