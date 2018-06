Nadal pakt 37ste (!) opeenvolgende set in Parijs - Kasatkina schakelt Wozniacki uit, ook Kerber ronde verder XC

04 juni 2018

Kerber stoot vlotjes door naar kwartfinales

Angelique Kerber (WTA-12) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Roland-Garros. De Duitse versloeg in de achtste finales de Française Caroline Garcia (WTA-7) in twee sets: 6-2 en 6-3. De wedstrijd duurde een uur en negen minuten.

De 30-jarige Kerber, die in 2016 de Australian Open en de US Open won, werd vorig jaar al in de eerste ronde uitgeschakeld op Roland-Garros door de Russin Ekaterina Makarova. Dit jaar doet ze in Parijs al minstens even goed als in 2012. Toen ging ze er in de kwartfinales uit tegen de Italiaanse Sara Errani.

De 24-jarige Garcia werd vorig jaar in de kwartfinales geklopt door de Tsjechische Karolina Pliskova. Dat blijft haar beste resultaat op Roland-Garros.

In de kwartfinales neemt Kerber het op tegen de Roemeense nummer een van de wereld Simona Halep. Die versloeg eerder op de dag onze landgenote Elise Mertens in twee sets met 6-2 en 6-1. Het wordt pas het eerste duel tussen Kerber en Halep.

Carolina Wozniacki ligt eruit

Caroline Wozniacki heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van Roland Garros. De Deense nummer twee van de wereld verloor in de achtste finales van de Russin Daria Kasatkina (WTA 14) in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-3. De wedstrijd begon zondag, maar moest vanwege de invallende duisternis maandag afgewerkt worden. De partij duurde uiteindelijk exact twee uur.

Wozniacki, die begin dit jaar de Australian Open won, doet door haar nederlaag niet beter dan in 2017 op Roland Garros. Vorig jaar werd de 27-jarige Deense uitgeschakeld in de kwartfinales door de latere eindwinnares Jelena Ostapenko. Dat was een evenaring van haar beste prestatie in Parijs, aangezien ze ook al in 2010 de laatste acht bereikte.

De 21-jarige Kasatkina, die in de tweede ronde nog Kirsten Flipkens uitschakelde, werd de voorbije twee jaar op Roland Garros telkens geklopt in de derde ronde. Dit jaar doet ze dus al een pak beter. De Russin wordt gecoacht door de Belg Philippe Dehaes.

Kasatkina treft in de kwartfinales de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 24), die zondag in twee korte sets (6-2 en 6-0) de maat nam van de Estse Anett Kontaveit (WTA 24).

Nadal moet opnieuw geen set prijsgeven

's Werelds nummer een Rafael Nadal zet zijn jacht op een elfde titel op Roland Garros ongestoord verder. In de achtste finales versloeg de Spanjaard de Duitser Maximilian Marterer (ATP 70) in drie sets: 6-3, 6-2 en 7-6 (7/4). De wedstrijd duurde twee uur en 33 minuten.

Nadal realiseerde vorig jaar 'La Decima' op het Parijse gravel. De Spaanse gravelkoning won Roland Garros tussen 2005 en 2008 en tussen 2010 en 2014. Vorig jaar benadrukte hij nog eens zijn meesterschap door het hele grandslamtoernooi geen enkele set te verliezen. Voorlopig heeft de 32-jarige Nadal, die zondag zijn verjaardag vierde, ook dit jaar nog geen enkele set moeten prijsgeven in Parijs. Nadal pakte nu al 37 opeenvolgende sets in Parijs. De 22-jarige Marterer stond dit jaar voor het eerst in zijn carrière op de hoofdtabel van Roland Garros.

In de kwartfinales neemt Nadal het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 12). Die versloeg eerder op de dag in zijn achtste finale de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 7) in vijf sets: 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (7/0) en 6-2. Het wordt de zesde ontmoeting tussen Nadal en Schwartzman. De vorige vijf duels werden door Nadal gewonnen.