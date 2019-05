Nadal op de knieën dwingen? Het kán. Goffin deed het zelf al, net als drie andere Belgen TLB

30 mei 2019

15u11

Bron: Gracenote 0 Roland Garros David Goffin staat morgen voor de schier onmogelijke opdracht om Rafael Nadal te verslaan in de derde ronde van Roland Garros. De beste graveltennisser aller tijden won het Parijse grandslamtoernooi al elf keer en is daarmee de recordhouder bij de mannen. Vorig jaar verloor ‘Rafa’ zelfs maar één set op weg naar de Coupe des Mousquetaires. Anderzijds slaagde Goffin er in het verleden wél al een keer in om de Spaanse tennisreus op de knieën te dwingen, op de Masters van 2017. Goffin werd zo de vierde Belg die Nadal kon verslaan.

1) Olivier Rochus

Nadal nam het in april 2002 voor het eerst op tegen een Belg. De Spanjaard, toen amper vijftien jaar oud, nam op ‘zijn’ Mallorca op tegen Olivier Rochus, die makkelijk in twee sets (6-2 en 6-2) haalde. Toen een logische zege, maar Rochus kan dus wel aan zijn kleinkinderen vertellen dat hij hét gravelmonster geklopt heeft op gravel. Nadien speelde Rochus nog vier keer tegen Nadal, maar verloor telkens.

Rochus vs. Nadal: vijf duels



- 2002, toernooi op Mallorca (gravel): Rochus wint (6-2, 6-2)

- 2004, toernooi in Dubai (hardcourt): Nadal wint (3-6, 5-7)

- 2005, Monte Carlo Masters (gravel): Nadal wint (1-6, 2-6)

- 2006, toernooi in Marseille (hardcourt): Nadal wint (6-4, 2-6, 5-7)

- 2011, Davis Cup (hardcourt): Nadal wint (4-6, 2-6)

2) Xavier Malisse

Xavier Malisse kon zijn eerste duel tegen Nadal, in 2005 in Monte Carlo, niet winnen. ‘The X-Man’ moest wachten tot de derde confrontatie, die gespeeld werd op de Chennai Open in India. Malisse zorgde toen voor een verrassing van formaat door Nadal, toen al de nummer 2 van de wereldranglijst, naar huis te sturen. Onze landgenoot haalde het in twee sets (6-4 en 7-6) en nadien kruisten de paden van Nadal en Malisse elkaar niet meer.

Malisse vs. Nadal: 3 duels

- 2005, Monte Carlo Masters (gravel): Nadal wint (0-6, 3-6)

- 2005, Roland Garros (gravel): Nadal wint (2-6, 2-6, 4-6)

- 2007, Chennai Open (hardcourt): Malisse wint (6-4, 7-6)

3) Steve Darcis

In de zomer van 2013 boekte Steve Darcis één van de grootste stuntzeges uit zijn carrière tegen Nadal. Op het heilige gras van Wimbledon veroverde ‘Shark’ in de eerste ronde de scalp van Nadal. Darcis haalde het zelfs in drie sets: 7-6, 7-6, 6-4. “Hij was gewoonweg beter”, zei de Spanjaard, die niet helemaal blessurevrij was. “Hij speelde pas zijn eerste wedstrijd van het seizoen op gras en dat is nooit makkelijk”, sprak Darcis dan weer. “Voorts weet ik echt niet wat zeggen, ik ben dolgelukkig.”

Darcis vs. Nadal: twee duels

- 2010, toernooi in Doha (hardcourt): Nadal wint (Spanjaard won de eerste set met 2-6 en bij 0-2 in de tweede set gooide Darcis de handdoek)

- 2013, Wimbledon (gras): Darcis wint (7-6, 7-6, 6-4)

4) David Goffin

Ook Goffin weet dus hoe het voelt om te winnen tegen Nadal. Op de Masters van 2017 in Londen versloeg de Luikenaar de - niet helemaal fitte - Spanjaard toen in zijn eerste duel in drie sets: 7-6, 6-7 en 6-4. Goffin stootte uiteindelijk door tot de finale, maar daarin was de Bulgaar Grigor Dimitrov uiteindelijk te sterk. Goffin speelde tot dusver al vier keer tegen Nadal, maar enkel in Londen kon hij winnen. Morgen krijgt hij dus een nieuwe kans.

Goffin vs. Nadal: vier duels

2017, Monte Carlo Masters (gravel): Nadal wint (3-6, 1-6)

2017, Madrid Masters (gravel): Nadal wint (6-7, 2-6)

2017, Masters (hardcourt): Goffin wint (7-6, 6-7, 6-4)

2018, ATP Barcelona (gravel): Nadal wint (4-6, 0-6)

Ook deze Belgen troffen Nadal ooit, maar wonnen nooit:

Kristof Vliegen

- 2006, Monte Carlo Masters (gravel): Nadal wint (3-6, 3-6)

- 2007, Monte Carlo Masters (gravel): Nadal wint (1-6, 1-6)

- 2007, ATP van Barcelona (gravel): Nadal wint 1-6, 2-6)

Christophe Rochus

- 2009, Australian Open (hardcourt): Nadal wint (0-6, 2-6, 2-6)

- 2009, ATP Barcelona (gravel): Nadal wint (2-6, 0-6)

Ruben Bemelmans

- 2010, Bangkok (hardcourt): Nadal wint (1-6, 4-6)

- 2011, Davis Cup (hardcourt): Nadal wint (2-6, 4-6, 2-6)