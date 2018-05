Nadal krijgt Djokovic op de knieën na onder meer dit fenomenaal punt - Svitolina en Halep opnieuw tegen elkaar in finale in Rome XC en MH

19 mei 2018

21u25

Belga/Eigen berichtgeving

Nadal te sterk voor Djokovic

Het is quasi altijd smullen geblazen wanneer Rafael Nadal en Novak Djokovic de degens kruisen. Vandaag was het in Rome -waar David Goffin gisteren het strijdtoneel in de kwartfinales verliet- opnieuw van dat. Bij een 4-2-voorsprong voor 'Rafa' zorgen beide heren voor hét orgelpunt van de eerste set. Geniet u mee van onderstaande rally, die in het voordeel van Djokovic uitdraait. Uiteindelijk zou Nadal wel de felbevochten eerste set, die liefst 72 minuten duurde, opeisen na een tiebreak. Ook de tweede set was een prooi voor de Spanjaard (6-3).

Het was voor het eerst dat Djokovic, het elfde reekshoofd in Rome, in de halve finales van een ATP-toernooi stond na zijn elleboogblessure van vorig jaar. De Serviër was de voorbije twee jaren verliezend finalist in Rome, daarvoor trok hij tweemaal aan het langste eind. Maar dit jaar strandt hij dus in de halve finales.

Nadal, het topreekshoofd, kan zondag al zijn achtste titel pakken in de Italiaanse hoofdstad. Zijn laatste eindzege in Rome dateert wel al van 2013. In 2014 stond de Spanjaard in de finale, maar verloor hij die tegen Djokovic.

De 31-jarige Nadal neemt het morgen in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Kroaat Marin Cilic (ATP-5) en de Duitse titelverdediger Alexander Zverev (WTA-3).

Titelverdedigster Svitolina opnieuw tegen Halep in finale in Rome

De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4) en de Roemeense Simona Halep (WTA 1) hebben zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (gravel/3.351.720 dollar). De 23-jarige Svitolina, het vierde reekshoofd in Rome, versloeg in de halve finale de 26-jarige Estse Anett Kontaveit (WTA 26) in twee sets: 6-4, 6-3. De wedstrijd duurde een uur en vijftien minuten. Door haar kwalificatie voor de finale kan Svitolina zondag voor het tweede jaar op rij de titel pakken in Rome.

Simona Halep worstelde zich in drie sets voorbij de Russische Maria Sharapova (WTA 40): 4-6, 6-1, 6-4. Net als vorig jaar treffen Svitolina en Halep elkaar in de finale in Rome. Vorig bracht de Oekraïense het graveltoernooi op haar palmares door Halep met 4-6, 7-5, 6-1 te verslaan. In de onderlinge confrontaties leidt Svitolina met 3-2, op gravel is het 1-1 gelijk.

Del Potro onzeker voor Roland Garros

Juan Martin del Potro (ATP 6) is met een liesblessure onzeker voor Roland Garros. Dat heeft de Argentijn vanochtend op Twitter gemeld. Del Potro blesseerde zich eerder deze op het toernooi in Rome tijdens de wedstrijd tegen David Goffin (ATP 10).

"Uit medisch onderzoek is gebleken dat ik een scheurtje van de eerste graad in de linkerlies heb", deelde de tennisser mee. "Ik start mijn revalidatie en we zullen de komende dagen afwachten hoe de blessure evolueert en of ik kan spelen op Roland Garros."

Del Potro moest donderdag in Rome in de achtste finales de strijd staken tegen Goffin. Voor de Argentijn een domper, want met toernooizeges in Acapulco en Indian Wells was hij dit jaar sterk op dreef. Roland Garros gaat op 27 mei van start.