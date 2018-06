Muguruza veegt de vloer aan met Sharapova in kwartfinale op Roland Garros, nu wacht Halep TLB en MH

06 juni 2018

16u20

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 3 Roland Garros De kwartfinales zijn het eindstation geworden voor Maria Sharapova (ATP 30) op Roland Garros. De 31-jarige Russin moest op Court Philippe Chatrier haar meerdere erkennen in de 24-jarige Spaanse Garbiñe Muguruza (ATP 3). Muguruza, die Roland Garros won in 2016, haalde het vlot in twee sets (6-2, 6-1). In de halve finale wacht nummer één Simona Halep.

De 24-jarige Muguruza won dit seizoen nog maar één WTA-toernooi, in het Mexicaanse Monterrey. In 2017 was ze wel de sterkste op Wimbledon en een jaar daarvoor pakte ze de eindzege op Roland Garros. Vorig jaar strandde Muguruza in de achtste finales in Parijs tegen de Française Kristina Mladenovic.

De 31-jarige Sharapova trad voor het eerst sinds 2015 weer aan op Roland Garros. In 2016 zat de Russin een dopingschorsing uit en vorig jaar kreeg Sharapova geen wildcard voor het tweede grandslamtoernooi van het seizoen, omdat ze te ver was weggezakt op de WTA-ranking. In 2012 en 2014 pakte Sharapova de eindzege op het Parijse gravel.

Muguruza nu vs. Halep

In de halve finales neemt Muguruza het op tegen het nummer één van de wereld Simona Halep. In de vorige ronde mepte Halep onze Elise Mertens nog naar huis en vandaag was de Duitse Angelique Kerber (WTA 12) het slachtoffer. Halep verloor dan wel de eerste set na een tiebreak, nadien stond er geen maat op de Roemeense. Met haar gekende agressieve tennis – Kerber wist bij momenten niet van welk hout pijlen maken – won ze set twee (6-3) en set drie (6-2). Halep op schema voor haar eerste grandslamtriomf.

Vorig jaar stond de 26-jarige Halep nog in de finale van Roland Garros, maar toen werd ze geklopt door de Letse Jelena Ostapenko. Ook in 2014 verloor Halep de finale in Parijs, toen was de Russin Maria Sharapova dan weer te sterk. De Roemeense nummer een stond in haar carrière al drie keer in de finale van een grandslamtoernooi, maar kon er nog geen een winnen.

De 30-jarige Kerber, die in 2016 de Australian Open en de US Open won, werd vorig jaar al in de eerste ronde uitgeschakeld op Roland Garros door de Russin Ekaterina Makarova. Dit jaar deed ze in Parijs even goed als in 2012. Toen ging de Duitse er in de kwartfinales uit tegen de Italiaanse Sara Errani. Kerber wordt gecoacht door de Belg Wim Fissette.