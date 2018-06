Monfils ondergaat wet van de sterkste: "Goffin heeft de klasse van een kampioen" MDB

02 juni 2018

20u25

Bron: Belga 0 Roland Garros Een diep teleurgestelde Gaël Monfils (ATP 37) moest vandaag zijn meerdere erkennen in David Goffin (ATP 9). De Luikenaar kende kende in het begin van de hervatte wedstrijd tegen de boomlange Fransman een dipje, maar nadien vond hij zijn beste niveau terug. "Uiteraard ben ik boos. Ik wou winnen. Maar soms lukt het gewoon niet", jammerde een koortsige Monfils.

De match werd vrijdag bij een 6-7, 6-3 en 3-2 stand in het voordeel van Goffin gestaakt door de regen. "Die onderbreking heeft veel geholpen. Ik ben ziek, en dat begon me gisteren fysiek parten te spelen. Vandaag kon ik mijn spel en tactiek opleggen", vertelde Monfils. Ondanks zijn antibioticakuur kon hij de overwinning ruiken in de vierde set. Goffin wist vier matchballen weg te werken in de vierde set en kroop zo door het allerkleinste gaatje richting de achtste finales.

"Wat hij gedaan heeft is top"

"David speelde erg goed op de baseline. Hij maakte het verschil op de beslissende momenten. De matchballen op 5-4 heeft hij goed weggewerkt. Ik probeerde een diepe forehand langs de lijn, maar hij pakte uit met een fantastische slag. Daarvoor had hij nochtans enkele slagen gemist. Op 5-5 begon ik fysiek in te zakken. Chapeau voor hem. Wat hij gedaan heeft is top. Het is de klasse van een kampioen", klonk het lovend.

"Op Roland Garros kan ik boven mezelf uitstijgen"

Monfils kwam nog terug op de woordenwisseling met de scheidsrechter en Goffin nadat hij een waarschuwing had gekregen omdat hij te lang treuzelde op het einde van de vierde set. De Fransman steunde herhaaldelijk op zijn racket om terug op adem te komen na de rally's en nam daarbij zijn tijd. "Ik heb kort gepraat met de scheidsrechter toen we van kant wisselden. Ik heb hem gezegd dat ik mijn tijd nam omdat me gisteren verteld werd dat ik te snel ging. Ik heb een aparte manier van recupereren, het liefst steun ik daarbij op mijn knieën. David verontschuldigde zich bij mij en zei dat hij dat niet wist. Het stelde allemaal niet veel voor. Ik heb nooit gedacht aan opgeven. Op Roland Garros kan ik boven mezelf uitstijgen en de pijn verbijten. David wist me te raken waar het pijn deed", besloot Monfils.