Met de step naar Roland Garros? Tom Boonen toont hoe het moet

07 juni 2019

Ex-tenniser Filip Dewulf voelt zich als een vis in het water op Roland Garros en daarom nam hij collega-analisten Marc Degryse, Tom Boonen en Niels Albert mee naar een wedstrijd. Dat deden de mannen uiteraard in stijl. Vanuit het Gare du Nord in Parijs gingen ze met hun elektrische step richting het stadion. Iets wat Tom Boonen duidelijk goed afging.

Tom Boonen nam zijn collega-analisten vorige keer al eens mee naar de E3 BinckBank Classic.