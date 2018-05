Mertens ondanks sputterende service in twee sets naar derde ronde DMM

31 mei 2018

11u54 2 Roland Garros Elise Mertens heeft haar tweede ronde op Roland Garros goed doorstaan. Onze 22-jarige landgenote was in twee sets de betere van Heather Watson. Mertens won de partij na twee sets met 6-3 en 6-4.

Een tweede ronde tegen het nummer 80 op de WTA-ranking. Het mocht geen probleem zijn voor Elise Mertens, zelf 16de op de wereldranglijst. De Leuvense maakte het rankingsverschil meteen duidelijk met een vroege break. Watson kreeg twee stevige winners om de oren en wist zo meteen wat ze mocht verwachten.

Een knap staaltje tennis dus. Mertens startte als een komeet en liet haar Britse opponente geen schijn van kans in de volgende spelletjes. Watson had weinig in de pap te brokken tot ze bij 3-0 toch een break op een minder spelletje van Mertens in de wacht kon slepen. De motor sputterde even bij onze landgenote, met nog vijf breaks tot gevolg. Ondanks de povere eigen opslag stoomde Mertens wel door naar 5-3. De eerste set afmaken was daarna een formaliteit: 6-3.

Watson had de voorbije maanden zeven keer verloren in de eerste ronde van een toernooi. De tweede ronde op Roland Garros was dus een succesje voor de Britse. Daar zou het ook bij blijven, althans dat werd vlug duidelijk in de tweede set. Mertens liep met een iets beter draaiende service makkelijk uit tot 4-1.

Watson zorgde daarna wel nog voor een stuiptrekking van formaat. Het nummer 80 van de wereld ging voor een vijfde keer door de opslag van Mertens en knokte zich met een 4-4 opnieuw in de tweede set. In de beslissende fase toonde onze landgenote zich dan toch weer koelbloediger. Watson werd door aggresiever tennis met de rug tegen de muur geduwd. Mertens sloot de debatten met een rake return. Einde verhaal voor Watson, Mertens naar de derde ronde.

In die derde ronde neemt Mertens het op tegen de Australische Daria Gavrilova (WTA 25) of de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 73). Vorig jaar moest Mertens bij haar eerste deelname aan Roland Garros in de derde ronde inpakken na een nederlaag tegen de Amerikaanse Venus Williams. Dit jaar doet ze dus al minstens even goed.

Mertens: "Ik wist dat ik beter kon, dat was dus wel frustrerend"

Een gelukkige Elise Mertens na haar partij tegen Heather Watson. Al was onze landgenote ook wel eerlijk in haar analyse. "Ik denk dat de service van beide spelers echt niet goed draaide. Maar goed, dat kan gebeuren en ik weet waaraan te werken de komende dagen. Ik was bij momenten wat ontgoocheld omdat ik wist dat ik beter kon. Dat was soms frustrerend, maar ik ben vooral blij dat ik ben blijven knokken. Dat ik nog niet mijn allerbeste niveau moest bovenhalen om te winnen geeft wel vertrouwen. Hopelijk blijft het stapje voor stapje omhoog gaan. Ik wil zeker even goed doen als vorig jaar. "