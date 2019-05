Mertens en Coppejans komen vandaag in actie op Roland Garros FDW

27 mei 2019

Met een derde ronde in 2017 en een vierde ronde vorig jaar zou het een ontgoocheling voor Elise Mertens (WTA 20) zijn om in deze 118de editie van Roland Garros vroeger uitgeschakeld te worden. De gravelresultaten van de Limburgse zijn echter niet van dien aard dat ze met het volste vertrouwen aan deze French Open kan beginnen en bovendien is de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 60) geen onaardige gravelspeelster die vorige zaterdag nog in de finale van het WTA-toernooi in Nürnberg stond. Uitkijken dus. Kimmer Coppejans (ATP 178) kan met een geruster gemoed aan zijn eerste ronde tegen de collega-kwalificatiespeler Yannick Maden (ATP 114) beginnen. De 29-jarige Duitser verloor twee weken geleden nog van Arthur De Greef in Heilbron, geraakte nog nooit in de top 100 en vertoeft liever op hardcourt. Met een zeer waarschijnlijke tweede ronde tegen Rafael Nadal staat er natuurlijk voor beide spelers een interessante bonus op het spel.