Medvedev wéér in ronde 1 uitgeschakeld: nummer 5 van de wereld won nog nooit een wedstrijd op Roland Garros Redactie

29 september 2020

08u15

Bron: Belga 0 Tennis Roland Garros is niet het toernooi van Daniil Medvedev. De nummer vijf van de wereld, vierde reekshoofd op het gravel van Parijs, werd gisteravond al voor het vierde jaar op rij in de eerste ronde uitgeschakeld. Deze keer moest de 24-jarige Rus na 3 uur en 17 minuten in vier sets het hoofd buigen voor de Hongaar Marton Fucsovics (ATP-63). Het werd 6-4, 7-6 (7/2), 2-6 en 6-1.

Medvedev nam pas voor de vierde keer deel aan het gravelgrandslam en won dus nog geen wedstrijd op Roland Garros. Ook Wimbledon ligt hem niet erg, daar schopte hij het nog niet verder dan de derde ronde. In de Australian Open bereikte hij twee keer de achtste finales. Op de US Open speelde hij vorig jaar de finale en dit jaar was hij er halvefinalist.

