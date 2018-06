Matchfixing, vroeg het huis uit en nooit eerder gewonnen op een Grand Slam: vijf weetjes over Roland Garros-sensatie en Goffin-killer Cecchinato Thomas Lissens

06 juni 2018

10u24 0 Roland Garros "Ik stap het veld op met de gedachte dat ik iederéén kan kloppen." Wel, de voorbije twee weken heeft Marco Cecchinato (25, ATP 72) bewezen dat hij die gedachte ook kan omzetten in daden. Maar wie is nu die flegmatieke Italiaan die met fris tennis onder anderen David Goffin en Novak Djokovic naar huis stuurde? En waar heeft hij de voorbije jaren gezeten? Vijf weetjes over de sensatie van Roland Garros, editie 2018.

1. Op zijn zeventiende naar de andere kant van Italië

Op zijn zevende begon Cecchinato met tennissen en tien jaar later plaveide hij de weg voor zijn profcarrière. Cecchinato - een geboren Siciliaan - verhuisde in zijn eentje naar Zuid-Tirol, tegen de Oostenrijkse grens. In de tennisacademie van Caldara moest hij onder de vleugels van Massimo Sartori, de trainer van Andreas Seppi, uitgroeien tot een tennistopper. Cecchinato bleef twee jaar in Caldaro en verhuisde dan naar de academie van Riccardo Piatti in Bordighera.

"Mijn ouders zijn heel moedig geweest", zei Cecchinato recent nog. "Ik moet hen bedanken. Het moet niet makkelijk zijn om een zoon op zijn zeventiende naar de andere kant van het land te laten vertrekken. Maar het was wel noodzakelijk om prof te kunnen worden worden."

Een foto die is geplaatst door Marco Cecchinato (@ceck1) op 24 jan 2014 om 19:27 CET

2. Achttien maanden schorsing voor matchfixing

Cecchinato werkte hard en offerde veel op om zijn tennisdroom na te streven. Maar zijn reputatie kreeg al snel een flinke knauw. De Italiaan werd twee jaar geleden immers voor achttien maanden geschorst nadat hij zich tijdens een Challenger-toernooi (het tweede tennisniveau, red.) in Marokko zou hebben schuldig gemaakt aan matchfixing. En de Italiaan zou ook gegokt hebben op zijn eigen matchen. Later werd die straf echter verkort naar twaalf maanden, om nog wat later helemaal te worden geschrapt wegens onregelmatigheden bij het vergaren van bewijs. 'Ceck' keerde in 2017 terug, maar speelde sindsdien vooral Challengers.

3. Nooit eerder een Grand Slam-match gewonnen

Door zijn grillige parcours, is het geen gigantische verrassing dat Cecchinato voor deze editie van Roland Garros nog nooit een wedstrijd had gewonnen op een Grand Slam-toernooi. En bijna was dat er ook nu niet van gekomen in Parijs. In zijn eersterondematch stond hij al snel twee sets tegen nul in het krijt tegen Marcus Copil. Maar Cecchinato krikte zijn niveau op, won de match in vijf sets en schreef zo het eerste hoofdstuk van het sprookje dat nu al tot de halve finales loopt. De afgelopen tien jaar stond er niemand met een lagere ranking in de halve finales in Parijs. In 2008 deed de Est Ernests Gulbis (toen de nummer 80 van de wereld, red.).

Cecchinato begon dit jaar zelfs buiten de top honderd. Hij was de nummer 108 van de ATP-ranking bij aanvang van 2018, maar door zijn zege tegen Novak Djokovic schuift hij volgende week al zeker op naar plaats 27. Een overwinning tegen de Oostenrijker Dominic Thiem in de halve finales zou hem nog heel wat plaatsen doen stijgen...

4. Als 'lucky loser' naar eerste ATP-titel

De halve finale van Roland Garros halen is niet de eerste stunt van Cecchinato in 2018. In Boedapest verloor hij in de laatste kwalificatieronde, maar 'Ceck' kreeg als 'lucky loser' toch een plaatsje op de hoofdtabel. Cecchinato raakte in het verleden nooit verder dan de halve finale van een ATP-toernooi, maar op de Hungarian Open schopte hij het toch tot de finale. En in die finale versloeg hij de Australiër John Millman ook nog.

5. Fan van AC Milan en speciale tattoo

Voor Cecchinato is er ook meer in het leven dan tennis. De Italiaan, die geen Twitter-account heeft, is een vurige supporter van AC Milan. Cecchinato is regelmatig in een zwart-rood truitje te zien in de tribunes van San Siro. En om de Rossoneri en zichzelf wanneer nodig van een portie geluk te voorzien, liet Cecchinato een speciale tattoo op zijn pols zetten. Op de rechterpols van de gravelspecialist prijkt het nummer 13, hier een ongeluksgetal, maar Cecchinato gelooft dat het geluk brengt. Tijdens zijn wedstrijden verstopt de flegmatieke Italiaan zijn huidstekening wel steevast onder een polsband.