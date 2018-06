Madison Keys stoomt door naar kwartfinales op Roland Garros TLB

03 juni 2018

12u46

Bron: Belga 0 Roland Garros Madison Keys (WTA 13) heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Amerikaanse versloeg in de achtste finales de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 33) in twee sets: 6-1 en 6-4. De wedstrijd duurde een uur en zes minuten.

De 23-jarige Keys, die vorig jaar in de finale van de US Open geklopt werd door haar landgenote Sloane Stephens, doet met haar plaats in de kwartfinales een pak beter dan vorig jaar op Roland Garros. Toen werd ze al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Kroatische Petra Martic. Keys' beste resultaat in Parijs was een achtste finale in 2016. Dit jaar schopt ze het dus al verder.

Buzarnescu kon nog geen enkel WTA-toernooi op haar naam schrijven, maar stond dit jaar wel al in de finale in Hobart en Praag. De 30-jarige Roemeense bereikte nog nooit de achtste finales op een grandslamtoernooi. Meer zelfs, Buzarnescu staat in Roland Garros pas voor de derde keer in haar carrière op de hoofdtabel van een grandslam. Vorig jaar werd ze uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open en dit jaar was de eerste ronde eveneens haar eindstation op de Australian Open.

In de kwartfinales neemt Keys het op tegen de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 26) of de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 98).