LIVE SET PER SET. Elise Mertens wint eerste set van ervaren Estse (6-4) GVS

30 september 2020

16u47 2 Roland Garros Elise Mertens (WTA 20) neemt het in haar tweede ronde van Roland Garros op tegen Kaia Kanepi (WTA 106). Niet te onderschatten, want de 35-jarige Estse was ooit het nummer 15 van de wereld en behaalde al zes keer een grandslamkwartfinale. “Ze slaat heel hard tegen de bal en is alleszins een gevaarlijke tegenstandster”, vertelt Mertens vooraf. Volg het set per set.

SET 1: 6-4

Mertens kreeg de kans op een vroege break, maar liet drie breakpunten onbenut. Ze kreeg snel een herkansing, dit keer was het wel prijs. Bij een 1-2 en 30-40 dwong ze Kanepi in het defensief, ze rondde fraai af aan het net. De break was een feit. Met een lovegame bevestigde ze die kloof. Maar Mertens gaf het plots uit handen. De Estse brak terug bij een 3-5 en had de kans de bordjes weer op gelijke hoogte te brengen. Maar Mertens liet het zover niet komen en ging weer door de service van Kanepi: 6-4.