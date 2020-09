LIVE SET PER SET. David Goffin moet eerste set aan Italiaans toptalent laten (7-5) GVS

27 september 2020

12u03 0 Roland Garros Geen cadeau als opener. David Goffin (ATP 12) speelt in de eerste ronde van Roland Garros tegen Jannik Sinner. De 19-jarige Italiaan staat op een 74ste plek op de ATP-ranking, maar is een van de aanstormende talenten in het tenniscircuit. Goffin heeft vertrouwen: “Het is een slechte ­loting, maar als hij mij zal willen kloppen zal hij toch een straffe wedstrijd moeten spelen.” Stoot de Luikenaar door? Volg het hier LIVE set per set! De eerste set ging na heel wat breaks en re-breaks alvast naar Sinner: 7-5.

Set 1: Goffin verliest met 7-5

Bij een 2-1-stand etaleerde Sinner een eerste keer zijn talent. Met enkele rake meppen duwde hij onze landgenoot in het defensief, het eerste breakpunt was onmiddellijk het goeie. Nadien verspeelden beide heren hun opslag keer op keer. Telkens onze landgenoot op gelijke hoogte kwam, moest hij in het volgende spelletje zijn service weer inleveren. Vooral het aantal unforced errors baarde de Luikenaar zorgen. Tót hij bij een 4-3 zijn opslag kon behouden. Alles te herdoen op Philippe-Chatrier - waar het dak gesloten bleef omdat het druppelde in Parijs.

Het ging gelijk op tot 6-5, maar een tiebreak kwam er niet. Sinner dwong op het moment van de waarheid een breakpunt af en verzilverde die: 7-5 in de eerste set.

Regenpauze bij Mertens

Ook Elise Mertens speelt op dit moment haar eerste ronde, tegen de Russin Margarita Gasparyan (WTA 122). De regen gooit echter roet in het eten. Bij een 1-1-stand in de eerste set gleed de Belgische tweemaal uit: de match werd stilgelegd.

.@elise_mertens slips twice in one rally and they're stopping again… Dewulf Filip(@ GraveyardFilip) link

