LIVE: Ronde 2 opnieuw eindstadion? Flipkens verliest eerste set tegen Kasatkina

30 mei 2018

20u49 0 Roland Garros In de tweede ronde van Roland Garros neemt Kirsten Flipkens (WTA 65) het momenteel op tegen Daria Kasatkina (WTA 14). Een moeilijke opdracht voor onze landgenote. Kan 'Flipper' voor een stunt zorgen? Volg de wedstrijd hier via setverslagen!

SET 1

Al snel werd duidelijk dat een stunt bijzonder moeilijk ging worden. Flipkens moest reeds bij het eerste spelletje haar service inleveren. Een mentale tik? Neen. Meteen erna forceerde ook de Antwerpse een break: 1-1. Knap.

Vervolgens hielden beide speelsters elkaar in evenwicht. Maar toen Kasatkina een versnelling hoger schakelde, had 'Flipper' geen antwoord in huis. De Russische staat dan ook niet zomaar een stuk hoger op de WTA-ranking. Kasatkina gaf haar voorsprong niet meer uit handen en stoomde door naar 6-3-setwinst.