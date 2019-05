LIVE PER SET. Van Uytvanck kruipt in tweede set door oog van de naald MH

26 mei 2019

18u35 0 Roland Garros Alison Van Uytvanck (WTA 50) staat momenteel in haar eerste ronde van Roland Garros tegenover de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 68). Onze landgenote kreeg in de eerste set een 6-1-oplawaai te verduren, maar maakte in set twee een 5-3-achterstand ongedaan (5-7). Een derde set moet uitsluitsel brengen.

In een mum van tijd keek Van Uytvanck op court 13 tegen een 4-0-achterstand aan. Pas dan veroverde ze haar eerste spelletje, maar het kwaad was al geschied. Na 36 minuten tennissen stond er 6-1 op het scorebord. En ook in set twee sloeg de motor moeizaam aan de praat. Met een break in het eerste spelletje was er even hoop op een opflakkering, maar al gauw stelde Sorribes Tormo orde op zaken. Met een 6-1 en 5-3-achterstand flirtte Van Uytvanck met een vroege exit. Op karakter ging ze echter alsnog op én over de Spaanse: 7-5. Straffe comeback.

Moest Van Uytvanck haar eerste horde nemen, neemt ze het in de tweede ronde mogelijk op tegen de Amerikaanse Sloane Stephens, het zevende reekshoofd aan de Porte d’Auteuil. Zij treft in haar eerste ronde de Japanse Misaki Doi (WTA 110).

Of Van Uytvanck ook set drie in de wacht weet te slepen, ontdekt u straks op deze pagina.