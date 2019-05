LIVE PER SET. Van Uytvanck krijgt bolwassing in eerste set van 22-jarige Spaanse MH

26 mei 2019

17u55 0 Roland Garros Alison Van Uytvanck (WTA 50) staat momenteel in haar eerste ronde van Roland Garros tegenover de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 68). Onze landgenote kreeg in de eerste set een 6-1-oplawaai te verduren.

In een mum van tijd keek Van Uytvanck op court 13 tegen een 4-0-achterstand aan. Pas dan veroverde ze haar eerste spelletje, maar het kwaad was al geschied. Na 36 minuten tennissen stond er 6-1 op het scorebord. Wil Van Uytvanck zich in de tweede ronde een wedstrijd gunnen tegen de Amerikaanse Sloane Stephens, het zevende reekshoofd aan de Porte d’Auteuil, zal ze haar niveau moeten opkrikken.

Een verslag van set twee vindt u straks op deze pagina.