LIVE PER SET. Mertens wint eerste set tegen Sloveense Zidansek Redactie

27 mei 2019

16u00 0 Roland Garros Elise Mertens (WTA 20) kijkt in de eerste ronde van Roland Garros de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 60) in de ogen. Rekent onze landgenote af met haar opponente? Volg het hier via setverslagen.

SET 1

Mertens kreeg in de eerste ronde in Parijs de Sloveense Zidansek voorgeschoteld. Vorige week stond die laatste nog in de finale van het WTA-toernooi in Nürnberg. Geen hapklare brok dus voor Mertens, die vandaag een moeizame start kende. Halverwege de eerste set liep de Belgische wel uit op haar tegenstreefster, maar de Sloveense knokte zich terug: 4-4. Op naar een tiebreak? Neen. Onze landgenote forceerde en nieuwe break en rijfde de eerste set binnen: 6-4. De eerste setbal was meteen de goede.

Hoe Mertens het in de tweede set ervan afbrengt, ontdekt u straks op deze pagina.