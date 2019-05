LIVE PER SET. Indrukwekkende Goffin wint ook set twee moeiteloos tegen Litouwer MH

26 mei 2019

19u46 0 Roland Garros David Goffin opent zijn avontuur op Roland Garros momenteel tegen de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 72). De Luikenaar liet in de eerste twee sets alvast geen spaander heel van zijn opponent: 6-0 en 6-2.

Geen vuiltje aan de lucht voor Goffin. Niet de minste moeite kent hij vooralsnog met de 28-jarige Litouwer. Na amper 22 minuten stond de droge 6-0 op het bord. ‘La Goff’ onder stoom. Berankis kreeg geen poot aan de grond. En de stroomtrein denderde in set twee onverminderd voort. De winners volgden mekaar in sneltempo op, waardoor ook set twee een prooi was voor de Belg. 6-0 en 6-2 na 52 minuten tennissen.

In een eventuele tweede ronde neemt Goffin het op tegen de de Serviër Miomir Kuzmanovic (ATP 83) of de Amerikaan Denis Kudla (ATP 79).

Hoe Goffin het in de derde set ervan afbrengt, ontdekt u straks op deze pagina.