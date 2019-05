LIVE PER SET. Goffin krikt niveau stevig op en wint set 3! Wat kan Luikenaar nog in vierde bedrijf? Sportredactie

31 mei 2019

18u30 0 Roland Garros David Goffin (ATP 29) kijkt tennisreus Rafael Nadal (ATP 2) in de ogen op Roland Garros. De Spanjaard op gravel de knieën dwingen, lijkt een bijna onmogelijke opdracht. Nadal is bij de mannen de recordhouder in Parijs met elf eindzeges. Maar dat het niet onmogelijk is om ‘Rafa’ te kloppen, ondervond Goffin al in 2017. De Luikenaar versloeg Nadal in dat jaar op de Masters. Kan hij opnieuw stunten? Volg het hier LIVE via setverslagen!

SET 1: Nadal begint furieus

Al vanaf het eerste game werd duidelijk dat Nadal z’n dagje wel had. Goffin moest het spel ondergaan en Nadal liep vlot drie games uit. Goffin kon niet anders dan enkele risico’s te nemen, maar die pogingen bleken tevergeefs. Af en toe zorgde onze landgenoot voor een mooi punt, maar verder dan dat kwam het aanvankelijk niet. Pas na de 0-5 kon hij tegen prikken. Nadal mocht zelf serveren voor de set en hij faalde niet: 6-1.

Rafa On A Roll 💯



🇪🇸 @RafaelNadal charges through the first set 6-1 against David Goffin. #RG19 pic.twitter.com/WdVGvTtkyF ATP Tour(@ ATP_Tour) link

SET 2: Goffin krikt niveau op, maar Nadal blijft imponeren

In de beginfase van set 2 serveerde Goffin sterk en hij kwam ook op voorsprong. Maar dat goede begin, waarin hij Nadal tot schoonheidsfoutjes dwong, kon hij niet bevestigen. Even vlot als in de eerste set ging Nadal breidde de Spanjaard zijn voorsprong uit. Goffin haalde echter wél een beter niveau dan in de eerste helft en Goffin, vooral zijn service draaide beter. De games duurden langer dan in het eerste bedrijf. Maar bij een 5-3-stand ging de nummer twee van de wereld op een cruciaal moment door de opslag van onze landgenoot, waardoor ook de tweede set afgetekend naar Nadal ging: 6-3.

SET 3: Goffin pakt break op cruciaal moment en wint set

Het ‘kopje’ ging evenwel niet naar beneden bij Goffin. Onze landgenoot bleef zich kranig verweren en tussen al de winners van Nadal door kon ook hij af en toe uitpakken met een heerlijk punt. Goffin leek steeds meer te beseffen dat hij niets te verliezen heeft tegen Nadal en dat kwam zijn spelniveau ten goede. De Luikenaar kreeg lengte in zijn slagen en zijn opslag draaide goed. Bij 4-4 ging hij zelfs door de service van Nadal en in het daaropvolgende spelletje serveerde onze landgenoot de set uit: 6-4. Wat kan hij in het vierde bedrijf?