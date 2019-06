LIVE PER SET. ‘Clash der Titanen’: Nadal trekt ook in tweede set laken naar zich toe tegen Federer JH

07 juni 2019

14u54 0 Roland Garros Vanmiddag staat een absolute topper op het programma in de halve finale van Roland Garros: Rafael Nadal (ATP 2) staat tegenover Roger Federer (ATP 3). De levenslange concurrenten staan voor het eerst in twintig maanden tegenover elkaar. De ‘Clash der Titanen’ kan u hier set per set live volgen.

SET 1: Nadal dicteert de wet, felle wind speelt een rol

Het was Nadal die als eerste mocht serveren, de Spanjaard begon meteen agressief, maar Federer diende hem enkele keren goed van antwoord. Mede door de wind maakten beide heren flink wat foutjes. Vooral Federer wisselde enkele knappe punten af met mindere momenten. Zo brak Nadal meteen door de opslag van de Zwitser en won de Spanjaard de eerste twee games. Nadal ging door op zijn elan en maakte er 0-3 van. Maar wie dacht dat deze wedstrijd een gezondheidswandeling ging worden voor de Spanjaard had het mis. Federer krikte zijn niveau op en de rally’s werden langer. Hij kwam terug tot 2-3. Vooral de zesde game was een felbevochten duel, uiteindelijk trok Nadal aan het langste eind in deze game, en hij deed hetzelfde in de set. Met een fantastisch punt haalde de Spanjaard de eerste set binnen: 6-3.

SET 2: Sterk begin Federer, maar Nadal blijft baas

Het leek wel een herboren Federer die aan de tweede set begon. De Zwitser zette de eerste twee games op dominante wijze achter zijn naam, maar moest in de derde game toch weer zijn meerdere erkennen in Nadal, die enkele knappe punten scoorde en door de opslag van de Zwitser brak. De Spanjaard kwam zelfs langszij, zo kon de tweede set eigenlijk opnieuw beginnen. Daarna ging het spel goed op en neer met wisselend succes. Na acht games stond het 4-4, maar het was toch vooral Nadal die de monden enkele keren deed openvallen. Met een nieuw breekpunt voor de Spanjaard kreeg Federer een tik, zo was ook de tweede set voor de Spanjaard: 4-6.