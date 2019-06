LIVE PER SET. Alles te herdoen in Parijs! Thiem kan Nadal net als Goffin set afsnoepen, hoe reageert Spaanse gravelkoning? TLB

09 juni 2019

16u58 1 Roland Garros Tweede kans voor Dominic Thiem. De Oostenrijker, nummer vier van de wereld, speelt voor het tweede jaar op rij de finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal (ATP 2). Vorig jaar verloor de 25-jarige Thiem kansloos in drie sets van de elfvoudig winnaar in Parijs en ook nu is Nadal in uitstekende doen. Enkel David Goffin kon ‘Rafa’, 33 intussen, een set afsnoepen op weg naar de finale. Maar Thiem mag ook dromen, eerder dit seizoen klopte hij Nadal immers op gravel in Barcelona. Lukt hem dat vandaag opnieuw? Op deze pagina kunt u de finale volgen via setverslagen.

SET 1:

Door de regen van de voorbije dagen in Parijs kwam Thiem ook de vier dagen voor deze finale al in actie. Gisteren moest de Oostenrijker ook nog vol aan de bak tegen Novak Djokovic, maar in de beginfase van de finale was van enige vermoeidheid niets te merken. Thiem hield gelijke tred met de Spaanse gravelkoning en slaagde erin om de rally’s lang te houden. Nadal had zijn handen vol, maakte iets te veel onnodige fouten en omdat de opslag van Thiem op vole toeren draaide, was het ook op de service van Thiem wachten op kansen.

Nog een nadeel voor Nadal: de geweldige backhand van Thiem. Waar andere spelers de forehand van Nadal zo veel mogelijk vermijden, heeft Thiem een wapen in huis om de Spanjaard van antwoord te dienen. En vooral in het vijfde game van set 1 kwamen de antwoorden er in overvloed. Thiem pakte uit met enkele gewéldige punten (zie onder) en ging door de service van Nadal. Maar de beste graveltennisser ooit liet zich niet van de wijs brengen en reageerde met een rebreak. Alles te herdoen, dus.

Thiem kreeg eerder vandaag al het goede voorbeeld van zijn vriendin, de Française Kristina Mladenovic. Samen met Timea Babos won zij het dubbeltoernooi bij de dames en die triomf werkte schijnbaar inspirerend. Thiem, fysiek beresterk, stapelde de knappe winners op en Nadal moest meer hollen dan hem lief is. Maar ook dat deed hij met verve. Op een cruciaal moment, bij 3-4, ging Nadal bovendien door de service van Thiem en ‘Rafa’ serveerde de eerste set daarna uit: 3-6.

SET 2:

Thiem mocht met een opslagspelletje aan set 2 beginnen en hij klom ook op voorsprong. Thiem speelde weer wat agressiever en hij serveerde secuur, maar op de servicegames van Nadal kon hij amper weerwerk bieden. In zijn eerste drie opslaggames verloor ‘Rafa’ zelfs geen enkel punt. Ook de Spanjaard moest evenwel wachten op breakkansen en tot 6-5 bleven de twee beste graveltennissers van het moment on serve. Dan moest Nadal met de rug tegen de muur serveren en dat liep toch wat minder vlot. Thiem kreeg plots twee setpunten en hij verzilverde die ook, waardoor Goffin niet langer de enige speler is die Nadal dit toernooi een set kon ontfutselen. De stand is zo weer helemaal in evenwicht op de Court Philippe Chatrier. Wat wordt de reactie van Nadal in set 3?

