LIVE: Nadal pakt felbevochten eerste set tegen Del Potro XC

08 juni 2018

16u57 0 Roland Garros In de halve finale van Roland Garros nemen Juan Martín del Potro (ATP 6) en Rafael Nadal (ATP 1) het momenteel tegen elkaar op. Wie vervoegt Dominic Thiem (ATP 8) in de finale in Parijs? Volg het hier LIVE via setverslagen.

SET 1

Voor de tweede keer in zijn carrière stond Juan Martín del Potro in de halve finale van Roland Garros. De 1,98 meter lange Argentijn haalde in 2009 de laatste vier in Parijs, maar moest toen z'n meerdere erkennen in Roger Federer. De tegenstander van Del Potro vandaag: Rafael Nadal.

Voor de vijftiende keer namen beide heren het tegen elkaar op. De Spanjaard leidde vooraf met 9-5 in de onderlinge ontmoetingen. De Argentijn is dus geen hapklare brok voor 'Rafa'. En dat was hij ook vandaag niet. Nadal werd in de openingsfase meteen onder druk gezet, maar wist -met de nodige moeite- telkens zijn service te behouden.

De opslag van Del Potro draaide dan weer op volle toeren. De Argentijn ging zo vlot mee tot 4-4. Sterker nog: Del Potro forceerde bij die tussenstand wederom meerdere breakpunten, maar slaagde er vervolgens niet in zijn kansen te verzilveren. Cruciaal, want Nadal sloeg op de belangrijke momenten wél toe. 'Rafa' pakte zo de eerste set met 6-4.