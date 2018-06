LIVE: Nadal kan elfde triomf op Roland Garros nu écht ruiken nadat hij ook set twee wint Manu Henry

10 juni 2018

17u03 3 Roland Garros Rafael Nadal gaat op dit moment op jacht naar zijn elfde triomf op Roland Garros. In de finale neemt de Spaanse gravelkoning en nummer één van de wereld het op tegen Dominic Thiem (ATP 8). Volg hier LIVE alle ontwikkelingen per set.

De suprematie van Rafael Nadal aan de Porte d'Auteuil is ongezien. 85 zeges, 2 nederlagen. Een succesratio van 100% in zijn vorige tien finales. "Prestaties moet je naar waarde schatten, maar je mag nooit vervallen in arrogantie en denken dat dit doodnormaal is", liet Nadal nog optekenen na zijn halve finale tegen Del Potro. In de zoektocht naar een elfde Coupe des Mousquetaires wacht in de eindstrijd Dominic Thiem, voor het eerst in een grandslamfinale. En laat het nu net de Oostenrijker zijn die de zegereeks van Nadal - de Spanjaard won liefst 50 sets op een rij op gravel, een record - enkele weken terug in Madrid een halt toeriep. De gravelkoning dus op zijn hoede.

Als een wervelwind ging Nadal tekeer in de beginfase. Lovegame op de eigen opslag, om vervolgens al in het tweede spelletje een break te forceren. Dat met bijzonder agressief tennis. Thiem wist meteen waar hij aan toe was, maar sloeg stante pede terug. De goede vriend van David Goffin snoepte het opslagspel van Nadal - die bij verlies overigens zijn eerste plaats op de ranking kwijt is aan Roger Federer - af en kwam terug tot 2-2. Onder toeziend oog van Zinédine Zidane, uiteraard op applaus getrakteerd toen ie in beeld kwam op Court Philippe-Chatrier, bleven beide heren nadien foutloos op de eigen service. Tot Nadal bij een 5-4-voorsprong profiteerde van slordigheden van de 24-jarige Oostenrijker. De eerste set dus een prooi voor de torenhoge favoriet: 6-4. (lees hieronder verder)

Ga er dan maar aanstaan, Dominic Thiem. Want ook in de tweede set had Nadal een vroege break beet. Tot frustratie van 'Dominator', die uitpakte met een cynisch duimpje richting de eigen box. Niet dat hij het niet probeerde, maar als Nadal in zijn sas is op de gemalen baksteen valt er gewoon niets tegenin te brengen. Ook niet voor Thiem, de enige die hem de afgelopen twee jaar op gravel kon kloppen. Gefocust als altijd stond Nadal er op de cruciale momenten. Zo mepte hij in het altijd belangrijke zevende game een breakkans vakkundig weg, waarna hij bij een 5-3-voorsprong de set eenvoudig uitserveerde. Na een uur en 50 minuten leidt Nadal met twee sets tegen nul. Trofee nummer elf in Parijs kan hij nu écht ruiken.

A familiar sight from @RafaelNadal. He leads 4-1.



Rafa Nadal a mis la vitesse supérieure et mène à présent 6-4 4-1 face à Dominic Thiem.#RG18 pic.twitter.com/GSVkwgOqwP Roland-Garros(@ rolandgarros) link

.@RafaelNadal takes it up a notch.#RG18 pic.twitter.com/CKaagmisuT Roland-Garros(@ rolandgarros) link