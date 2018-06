LIVE: IJzersterke Stephens op weg naar straffe triomf op Roland Garros. Nieuw finaledebacle voor Halep? Manu Henry

09 juni 2018

15u53 0 Roland Garros Derde keer, goede keer voor Simona Halep? De Roemeense kan, 30 jaar na de triomf van landgenote Virginia Ruzici in Parijs, haar eerste grandslamzege grijpen. Maar er ligt werk op de plank voor het nummer één van de wereld, die in de finale de eerste set aan een sterke Sloane Stephens (WTA 10) moest laten met 6-3.

Ze snakt er zó hard naar. In 2014 verpestte Maria Sharapova het feestje van Halep aan de Porte d’Auteuil. Vorig jaar verraste Jelena Ostapenko vriend en vijand door de topfavoriete in de finale te kloppen. Vandaag moet háár gloriemoment worden. In haar vierde grandslamfinale – nummer drie dus in Parijs – treft ze iemand die nog nooit een WTA-finale verloor. De 25-jarige Sloane Stephens speelde tot dusver zes finales en won ze allemaal. Vooral de triomf voor eigen publiek op de US Open van 2017, destijds als nummer 83 van de wereld nota bene, springt in het oog.

One Grand Slam champion.



One three-time Roland-Garros finalist.



One Coupe Suzanne Lenglen.... #RG18 pic.twitter.com/Aaq4MfcAmv Roland-Garros(@ rolandgarros) link

Van stress lijkt Stephens zelden of nooit last te hebben. Ook vandaag niet. Op Court Philippe-Chatrier voerde ze in de eerste set haar plannetje tot bijna in de perfectie uit. Een constante service en diepe ballen met veel spin: Halep vond er maar geen antwoord op. Het leverde vaak hoogstaande, lange rally's op. Het publiek genoot met volle teugen en zag hoe Stephens haar sterk begin vertaalde in een 4-1-voorsprong. Het lijkt allemaal zo simpel bij de Amerikaanse. Een bonus die ze vervolgens niet meer prijsgaf. Ook al vond Halep - gesteund door het Franse publiek - gaandeweg meer en meer het juiste ritme, Stephens gaf geen krimp. Met 6-3-setwinst als gevolg. Vooralsnog geen kruid gewassen tegen dit Amerikaans geweld.

Starting things off by leaving everything out on the court.#RG18 pic.twitter.com/55zWdOEKDx Roland-Garros(@ rolandgarros) link