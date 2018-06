LIVE: Goffin vraagt medische time-out, maar wint vervolgens tweede set Manu Henry

03 juni 2018

17u37 0 Roland Garros Veel tijd om te rusten krijgt David Goffin niet in Parijs. Daags na de vijfsetter tegen Monfils moet onze landgenoot al opnieuw aan de bak. Tegenstander vandaag in de achtste finales is de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 72). Volg hier LIVE alle ontwikkelingen per set!

Een evenaring van zijn beste prestatie aan de Porte d'Auteuil: dáár is het David Goffin momenteel om te doen. In 2016 schaarde de Luikenaar zich al eens bij de laatste acht. Gezonde ambitie trouwens, wetende dat Goffin zijn twee vorige confrontaties met Cecchinato winnend kon afsluiten. Vorige maand zette hij de 25-jarige Siciliaan nog met 5-7, 6-2 en 6-2 opzij in Rome. "Maar ik voel me een nieuwe en geconcentreerde Cecchinato. Mijn opslag draait goed en ik ben een complete speler geworden", verklaarde de man uit Palermo, die in de derde ronde verrassend tiende reekshoofd Carreño Busta uit het tornooi kegelde, voor aanvang.

Set één prooi voor Cecchinato

Hoe zat het met de frisheid bij Goffin? 't Viel al bij al goed mee. De voorbije matchen kwam hij ietwat traag op gang, vandaag stond onze landgenoot er wél vanaf het eerste spelletje. Beide spelers gunden mekaar weinig op de eigen service in een gelijkopgaande eerste set. Maar een gezondheidswandeling werd het zeker niet. Cecchinato toonde zich met een uitstekende service en gevarieerd tennis een taaie klant. Amper op een foutje te betrappen. Tot 6-5 bleven beide heren 'on serve', maar dan sloeg de Siciliaan toch toe. Op de opslag van Goffin was het derde setpunt raak: 5-7. Werk aan de winkel.

Heropstanding

Bij een 3-2-achterstand in set twee een beeld dat we niet graag zien. Door hinder aan de schouder vroeg Goffin om een medische time-out. Maar de hulp van de kinesist legde onze landgenoot geen windeieren. Bij 3-3 ging hij een eerste keer door de opslag van Cecchinato. Een break die bevestigd werd. Gevolgd door frustratie aan de kant van Cecchinato, wiens racket kennismaakte met het gravel. Goffin vond stelselmatig het juiste ritme - terwijl Cecchinato zijn niveau van de eerste set niet kon aanhouden - en pakte de tweede set met 6-4.