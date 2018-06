LIVE: Goffin in vieze papieren op Roland Garros: Monfils zet alsnog derde set naar zijn hand XC

02 juni 2018

15u28 0 Roland Garros Gisteren werd de partij tussen David Goffin (ATP 9) en Gaël Monfils (ATP 37) door het slechte weer onderbroken. Vandaag moeten beide spelers bij een 1-1-stand in sets opnieuw de baan op. Stoot de Luikenaar door naar de achtste finales? Volg het hier LIVE via setverslagen.

Monfils had de afgelopen dagen koorts en moest aan de antibiotica. Maar door een enthousiast publiek pakte de 32-jarige showman gisteren de eerste set tegen Goffin: 6-7. Nadien stelde onze landgenoot in het tweede bedrijf orde op zaken (6-3), waarna de partij in de derde set werd gestaakt wegens aanhoudende regenval. Zonde voor ‘La Goff’, die bij een 3-2-voorsprong op weg was naar nieuwe setwinst.

SET 3

Vandaag werden beide spelers wederom het terrein opgestuurd. De rust had Monfils duidelijk deugd gedaan. De Franse thuisspeler won de eerste vier punten en ging zo door de opslag van Goffin. Maar de Luikenaar toonde zich mentaal sterk en forceerde meteen erna een break.

Vervolgens moest 'La Goff' wéér z'n service inleveren. Goffins opslag draaide vierkant. Nog zacht uitgedrukt. Monfils profiteerde optimaal en zette de derde set alsnog naar zijn hand: 4-6. Op zich geen ramp, want Goffin staat nu eenmaal bekend als een diesel.