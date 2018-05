LIVE: Goffin in héél vieze papieren op Roland Garros, kan Luikenaar situatie nog omkeren? Thomas Lissens

27 mei 2018

19u38

Bron: Eigen berichtgeving 1 Roland Garros David Goffin (ATP 9) ontmoet de Nederlander Robin Haase (ATP 44) in de eerste ronde van Roland Garros. Onze 27-jarige landgenoot versloeg Haase eerder deze maand nog op het ATP-toernooi van Madrid en probeert dat kunstje nog eens te herhalen. Lukt dat ook? Volg de wedstrijd hier via setverslagen!

SET 1: Goffin verliest set 1 na drie zwakken opslagspelletjes

"Als ik kalm kan blijven, is een stunt zeker mogelijk." Haase was ondanks de nederlaag van eerder deze maand in Madrid niet bang voor Goffin. En de Nederlander bleef aanvankelijk ook rustig. Hij serveerde sterk in zijn openingsgames en gaf Goffin, die ook kon teren op zijn prima opslag, geen vroege breakkansen.

Tot 2-2 hielden Goffin en Haase elkaar in evenwicht in de derby der lage landen. Maar dan raakte er wat zand in de opslagmachine van Haase en dat betaal je nu eenmaal cash tegen de Luikenaar. Goffin mept een tweede service van zijn opponenten doorgaan snel terug en daar wist Haase geen raad mee. Het resultaat: een break voor Goffin bij 3-2.

Het moeilijkste leek zo gedaan voor 'LaGoff', maar na een kort bezoek aan de kleedkamer slopen foutjes in zijn tennis. Haase profiteerde en forceerde een rebreak. Daardoor leek er ook iets te knakken bij onze landgenoot. Bij 3-4 in het voordeel van Haase werkte Goffin opnieuw een zwak opslagspel af, waardoor de Nederlander op 3-5 klom.

Goffin stond met de rug tegen de muur, maar net dan is hij op zijn sterkst. De Belg werkte een setpunt voor Haase weg en sleepte daarna met agressief tennis op zijn beurt een break in de wacht. Maar op zijn eigen opslag maakte de Luikenaar alweer te veel onnodige fouten en het vierde setpunt was uiteindelijk het goede voor de Nederlander: 4-6.

SET 2: Remonte levert niets op, Haase blijft prima tennissen

In principe was er bij aanvang van de tweede set geen reden tot paniek voor Goffin, hoewel hij amper zijn niveau van de voorbije weken haalde in Parijs. De Luikenaar verliest wel vaker de eerste set - een diesel, weet u wel -, en hij had ook nog ruim de tijd om orde op zaken te stellen. Maar in de aanvangsfase van de tweede set lukte dat niet.

Haase bleef Goffin verrassen met gevarieerd tennis, terwijl onze landgenoot - voor hem atypische - ongedwongen fouten bleef maken. Haase klom makkelijk op 0-1, ging dan relatief vlot door de opslag van Goffin en Haase bevestigde die break ook: 0-3. Thierry Van Cleemput, de trainer van Goffin, slikte eens op de tribunes van Court 1.

Haase liep uit tot 1-4, maar dan vond Goffin het toch welletjes. De Luikenaar kon vaker op de baseline tennissen en zijn service begon ook beter te draaien. Onze landgenoot won drie spelletjes op een rij en dat zorgde ook voor nieuw enthousiasme bij de Belgische fans op de tribunes. Ze gingen weer vol achter hun chouchou staan, maar daar kon Goffin hen niet voor bedanken.

Bij 4-5 in het voordeel van Haase ging Goffin op een dramatisch moment in de fout. De Nederlander kreeg opnieuw twee setballen en de tweede was ook de goeie. Zijn we op weg naar een onverwachte vroege exit van de Belgische nummer 1? Het heeft er véél schijn van.